'Ñam Ñam Festival', el nuevo plan gastronómico en Madrid Río: 45 mercados, 'showcookings' y música

Madrid se prepara para comerse la ciudad, literalmente. La capital estrenará los días 9 y 10 de mayo el Ñam Ñam Festival, una nueva cita que llevará la gastronomía al aire libre en Madrid Río y que convertirá a los mercados municipales en protagonistas: de allí saldrán algunas de las propuestas culinarias que darán forma al festival.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, acompañada por el concejal de Centro, Carlos Segura, ha participado este lunes en la presentación del festival en un acto celebrado en el Mercado de San Antón.

Ñam Ñam Festival llevará la gastronomía a la calle con los mercados municipales como gran reclamo. / Ayuntamiento de Madrid

Los mercados, el alma del festival

Ñam Ñam Festival se presenta como un proyecto de dinamización gastronómica, comercial y cultural que concede un papel destacado a los mercados, definidos como un "símbolo claro de nuestra cultura culinaria" y como espacios que encajan con el espíritu del evento, ha destacado Hidalgo. Además, ha querido repasar la evolución de estos comercios, que "han sabido reinventarse" como lugares contemporáneos conectados con nuevos hábitos, y también como "puntos preferentes de encuentro y socialización", sin dejar de ser mercados de abastos.

"Madrid es hoy una de las grandes capitales gastronómicas del mundo, gracias a un ecosistema diverso, creativo y profundamente conectado con su identidad", ha subrayado Hidalgo. Y ha añadido que "el alma de esta colaboración son propuestas gastronómicas de primer nivel que nacen en los mercados de Madrid y que, de manera natural, encuentran su lugar en el festival".

Hidalgo interviene en la presentación de ÑamÑam Festival. / Ayuntamiento de Madrid

45 mercados municipales y una inversión millonaria en 2026

Con 45 mercados municipales, Madrid es líder europeo en establecimientos de estas características. Mantienen su impronta como proveedores de productos naturales y frescos de kilómetro cero, apoyan la producción local a pequeña escala y promueven un modelo considerado con el medioambiente, además de un trato cercano con los vecinos.

En los últimos años, a la calidad del producto se han sumado la hostelería y la cocina creativa, la digitalización (web, compra online y herramientas para pedido y entrega) y la dinamización (talleres, exposiciones y propuestas culturales), factores que también han incrementado su atractivo para el turismo.

El Ayuntamiento impulsa esta modernización con inversión y con un modelo de concesión que refuerza el emprendimiento y la autonomía de gestión, además de una normativa actualizada en 2024. En este sentido, durante este año el Consistorio invertirá 13,16 millones de euros para seguir apoyando a los mercados municipales.

Madrid, capital gastronómica y tirón turístico

Madrid es ya la primera ciudad gastronómica de Europa y la quinta del mundo, según Time Out. También lidera la tabla de urbes con más vida nocturna a escala mundial, solo por detrás de Las Vegas, en buena parte gracias a experiencias gastronómicas que van de los mercados a los bares.

Noticias relacionadas

Además, el turismo volvió a marcar cifras récord durante 2025, con 11,2 millones de visitantes y un gasto internacional que crece un 11 % respecto a 2024 y que se sitúa ya en 17,9 millones de euros. Según la última encuesta de percepción turística elaborada por el Ayuntamiento a través de Madrid Destino, un 99 % de los visitantes declara que recomendaría la ciudad. A ello se suma su capacidad para acoger citas como Madrid Fusión, el Salón Gourmets o la Ruta de la Tapa.