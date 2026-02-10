Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés: "Hemos pasado de un sur dormitorio a un sur productivo, es así de claro"

Destacando el cambio histórico vivido por las regiones del sur de la Comunidad de Madrid como un paso "de un sur dormitorio a un sur productivo", el alcalde de Leganés desde 2023, Miguel Ángel Recuenco ha querido poner el foco en las ventajas en términos de ubicación, infraestructuras e inversión que ofrece la región, destacando las fortalezas complementarias de los municipios.

Así lo ha expresado durante su intervención en 'Horizonte Madrid Sur', un evento organizado por El Periódico de España junto a Prensa Ibérica, con el patrocinio de FCC Medio Ambiente y Valoriza, y con la colaboración de Madrid Capital Mundial, que busca abordar de manera estratégica los principales desafíos económicos, sociales y empresariales de cada territorio de la mano de los gobiernos locales.

Ciclo HORIZONTE MADRID SUR. De izquierda a derecha, la periodista Fátima Iglesias; David Conde Rodríguez, alcalde de Valdemoro; Sara Hernández, alcaldesa de Getafe; Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada; Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, y Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray (EPC)

Bajo la premisa de que son los municipios quienes, con su red territorial, impulsan el crecimiento y la competitividad de la Comunidad de Madrid, en este primer encuentro en el Espacio Mercado en la Sala de Exposiciones de Getafe, que será seguido por otras tres citas en el sur, este y oeste de Madrid, Miguel Ángel ha querido poner en valor las fortalezas individuales de Leganés.

Un gran parque empresarial, pero también 400 años de historia

Comenzando por su actividad logística, el alcalde ha querido destacar el gran parque empresarial de Leganés, que, junto a 'Logista', empresa presente en el Ibex 35 y una de las potencias de la ciudad, han generado ya más de 100.000 puestos de trabajo. Además, el edil no olvidaba mencionar Parque Sur, el que es uno de los centros comerciales de referencia en España con más de 20 millones de visitas al año: "no solo va dirigido a la población de Leganés, sino que nos estamos dirigiendo a todo el sur e incluso a gente de Castilla La Mancha".

Argumentando que "es igual de importante crear nueva riqueza como mantener la que ya tenemos", Miguel Ángel ha querido poner en valor la ciudad del automóvil, un proyecto desarrollado en los años 90 que, aún hoy, con una presencia del 95% de marcas de coches, sigue siendo un referente europeo.

En términos de retención de talento, el alcalde hablaba con orgullo del proyecto LegaTec (Leganés Tecnológico) desarrollado en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid. Un proyecto, que "está dirigido no solo al talento de la Carlos III sino también al talento de fuera, como India o Estados Unidos", explicaba. En una primera fase con medio millón de metros cuadrados este "distrito de innovación" busca transformar el municipio en un ecosistema donde el conocimiento universitario y la actividad empresarial se enriquecen y crean sinergias.

En una apuesta por mantener la riqueza existente, Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, destacaba la historia de su municipio como una posible fuente económica / Alba Vigaray (EPC)

Pese a la fuerza industrial y empresarial en Leganés, el alcalde terminaba su primera intervención haciendo una reivindicación: "Parece que no tenemos historia", decía, "pero hace ya 400 años que Leganés se constituyó como villa". Argumentando que los municipios del sur han sido absorbidos la "vorágine empresarial", Miguel Ángel aprovechaba este encuentro para poner sobre la mesa la presencia de edificios que datan de la época de Carlos III, y que, "podrían ser también una manera de generar economía" tal y como ya implementan otros municipios.

Una apuesta por la colaboración entre lo público y lo privado

Junto a David Conde, alcalde de Valdemoro, Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada y Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, Miguel Ángel abordaba el creciente problema de la vivienda en la capital.

10.02.2026. MADRID. Ciclo HORIZONTE MADRID SUR. De izquierda a derecha, la periodista Fátima Iglesias; David Conde Rodríguez, alcalde de Valdemoro; Sara Hernández, alcaldesa de Getafe; Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada; Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, y Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray / EPC

"El enfoque que nosotros le estamos dando no es solamente desde lo público, porque solo con eso es imposible", explicaba el alcalde de Leganés. Destacando la ley de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel difería del resto de alcaldes en la falta de implicación y limitación de precios de la administración regional y ponía el foco en el sector privado argumentando la falta de nuevos desarrollos "porque no tienen esos suelos para realizarlo".

Bajo la idea del "coliving", el alcalde abogaba por una colaboración entre lo público y lo privado en la creación de hogares para los vecinos de Leganés, algo que la alcaldesa de Alcorcón, Calendaria Testa, rebatía explicando que no creía que la estrategia fuera "hacer viviendas en oficinas" y calificando estas medidas como "parches de la Comunidad de Madrid".

Inversiones y límites de planificación

En un debate con ciertas tensiones, el alcalde de Leganés, perteneciente al Partido Popular argumentaba que "los alcaldes caemos en la tentación de ser muy llorones", frente a las acusaciones del resto de Ayuntamientos ante la falta de implicación del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Destacando la inversión de dos millones de euros directos de la Comunidad de Madrid a las Pymes y autónomos de su ciudad, el edil se desmarcaba de las reivindicaciones por falta de inversiones de sus compañeros para poner el foco en las limitaciones de planificación: "solo pido que no me aten las manos", decía. Abogando por un abandono de las medidas proteccionistas, Miguel Ángel afirmaba que los informes sectoriales hacían "prácticamente inviable en tiempo cualquier tipo de desarrollo" y pedía "como alcalde" una mayor flexibilidad.