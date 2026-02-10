Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid: "El sur es un polo de atracción de inversiones en sectores estratégicos"

Una zona absolutamente relevante en la economía, la demografía y el empleo de la Comunidad de Madrid. Así ha presentado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, a toda el área meridional de la región durante su intervención en la clausura del encuentro Horizonte Madrid Sur, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en Getafe y por el que han pasado también alcaldes y representantes de significadas empresas que operan allí como Airbus. El sur, ha dicho el también portavoz del Gobierno regional, es, además, "un polo de atracción de inversiones en sectores estratégicos como la tecnología y la aeronáutica".

El número dos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha apoyado su afirmación en datos. Los 77 municipios que conforman la zona sur metropolitana, la zona sudoeste, la zona sureste y Sierra Sur concentran, ha dicho, a 1,7 millones de habitantes, el 24% de toda la población de la Comunidad de Madrid, de los que medio millón son población activa. "La mayoría trabajan en el sector servicios, seguido de la industria y la construcción. Pero también tienen mucho peso la agricultura. El 35% de los trabajadores del sector agrícola de toda la región se encuentran en esta zona", ha subrayado. En total, más de 136.000 empresas desarrollan allí su actividad.

Desde el gabinete regional, ha señalado, se es "consciente" de ese "papel fundamental" en el desarrollo industrial, el avance urbanístico y el dinamismo social y cultural de la Comunidad de Madrid. Y ha justificado el compromiso inversor regional con la zona.

Entre las actuaciones llevadas a cabo desde la administración regional, García Martín ha destacado la ampliación de la Línea 3 de Metro hasta Getafe, "lo que beneficia también directamente a los vecinos de Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles", ha apuntado, la mejora de Metro Sur, o los más de 40 millones de euros que se están invirtiendo en conservación de carreteras y mejora de infraestructuras.

"Hemos entregado 2.000 viviendas en el marco del Plan Vive en municipios como Alcorcón, Getafe y Móstoles, a los que pronto se sumarán otros como Pinto o Humanes", ha añadido. Y ha hecho especial hincapié en dos ámbitos sobre los que tiene competencias directas su consejería. El primero, Justicia. "Hemos inaugurado los palacios de Justicia de Valdemoro y de Getafe. Hemos hecho mejoras en las sedes judiciales de Aranjuez, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Parla. Y estamos construyendo el de Móstoles que, después de la Ciudad de la Justicia, será el segundo más grande del país", ha incidido.

El segundo, ayudas a los municipios. A García Martín le gusta decir, y lo ha reiterado hoy, que su consejería conserva "la vocación de diputación provincial". Bajo ese paraguas se articula el Programa de Inversión Regional, que canaliza actuaciones en ciudades y pueblos de la Comunidad, y que, según ha señalado hoy, está destinando casi 300 millones de euros a intervenciones en la zona sur de la región, de los que 250 millones de euros, ha puntualizado, "se encuentran terminadas o en ejecución".

Por lo demás, el portavoz del Gobierno regional, ha insistido en el éxito económico de la Comunidad de Madrid en su conjunto, convertida, ha enfatizado, en "la primera economía de España" en el principal polo de atracción de inversión del país y en la región "que más empleo crea alcanzando el récord de más de 3,8 millones de personas trabajando".

Todo ello, ha explicado, apoyado en una receta de "políticas liberales" apoyada en cinco principios sobre los que vuelven a menudo tanto él como la propia Isabel Díaz Ayuso en sus intervenciones públicas: ser un gobierno "predecible", "confiable" y "garante" de la seguridad jurídica; la apuesta por una fiscalidad reducida; la desregulación; la colaboración público privada, y la estabilidad presupuestaria e institucional, "que genera confianza en los mercados, entre los empresarios e inversores y, lo que es más importante, entre nuestros ciudadanos".