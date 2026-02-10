MADRID
Los usuarios de Metro alcanzan los 736 millones en 2025 y los viajeros en la EMT superan los 510 millones
En España, el transporte público cerró 2025 al alza con 5.784 millones de viajeros
EP
Los usuarios de Metro subieron un 3% en 2025, con 736 millones de viajeros y los viajeros de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid aumentaron un 7,6%, hasta un total de 512 millones de usuarios, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En diciembre, el número de viajeros que optó por los autobuses de la EMT para desplazarse en la capital subieron un 5,5% y los que se decantaron por el Metro crecieron un 1,6% de media el pasado mes de diciembre con respecto al mismo mes del año anterior.
Los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 42,14 millones de pasajeros en el mes de diciembre. En Metro de Madrid, casi 64,07 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en diciembre.
En total, en la Comunidad de Madrid 48,43 viajeros usaron el autobús en diciembre lo que supone un 5,8% más que en el mismo mes del año anterior frente a un aumento del 3,6 a nivel nacional,. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región un 6,7%.
La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,5%), Comunitat Valenciana (+11,5%) y País Vasco (+10%) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde cayó un 10%.
A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
A nivel nacional
España cerró 2025 con más movimiento en transporte público. En diciembre, 468,9 millones de pasajeros utilizaron algún modo de transporte colectivo, un 3,6% más que un año antes. En el conjunto del año, los usuarios superaron los 5.784 millones, con un avance del 3,7%, según el INE.
El transporte urbano concentró el grueso de los desplazamientos. Movió 297,4 millones de viajeros en diciembre, un 3,4% más. Dentro de esta categoría, el metro creció un 3,1% y el autobús urbano un 3,6%.
