Ventanilla única, dronódromo y vertipuertos: Madrid destina 16 millones para ser referente europeo en drones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado en Boadilla del Monte, en la sede de Etrair, la primera Estrategia para el impulso del Ecosistema de Drones de la región, una hoja de ruta con la que el Gobierno autonómico quiere situar a Madrid como referente europeo en esta industria y evitar que la región sea "mera consumidora" de esta tecnología.. La Comunidad parte con ventaja: es ya la segunda región de España en número de operadores de drones y concentra el 17% del total nacional, además de liderar la presencia de empresas fabricantes y de centros formativos aprobados por AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).

La presidenta madrileña ha defendido que se trata de un sector "al alza" que genera empleos altamente cualificados. "No queremos que Madrid sea mera consumidora" de esta tecnología, ha señalado, sino ponerse "a la cabeza" para convertir a la región en un "referente europeo" en el ámbito de las aeronaves no tripuladas.

Ventanilla única y zonas adaptables para operar

El plan, con un presupuesto global de 16 millones de euros, busca reforzar una industria clave y dar especial relevancia a las empresas fabricantes madrileñas, impulsando un entorno innovador, seguro y competitivo para el desarrollo y la adopción de estas tecnologías. Para ello, esta estrategia se estructura en 4 ejes y 14 medidas, que combinan impulso empresarial, simplificación administrativa e infraestructuras: desde una Ventanilla Única de Drones ,que centralizará los trámites y permisos autonómicos y municipales necesarios para operar drones.

La estrategia también contempla la definición de zonas geográficas adaptables para facilitar el uso de drones bajo criterios de seguridad, con el objetivo de agilizar operaciones y reforzar el despliegue de esta tecnología en entornos autorizados.

Vertipuertos, helipuertos y un dronódromo científico

En el capítulo de infraestructuras, el Ejecutivo regional prevé crear una red de helipuertos y vertipuertos, concebidos como "infraestructuras dedicadas a emergencias y movilidad aérea" y con la posibilidad de incorporar usos futuros como paquetería y logística, vuelos turísticos o "aerotaxi".

Además, se impulsará un dronódromo científico, descrito como un "espacio seguro" para llevar a cabo pruebas, demostraciones y desarrollos, incluyendo "tecnologías inalámbricas avanzadas".

La estrategia incorpora medidas para reforzar el talento y la competitividad del sector, con acciones formativas en el nuevo centro especializado de La Cantueña (Fuenlabrada). También prevé un programa de incubación y aceleración de empresas, ayudas a compañías que fabriquen aeronaves no tripuladas y la elaboración de un protocolo para promover casos de uso en ámbitos de calidad y seguridad industrial.

Noticias relacionadas

En paralelo, se incluyen acciones de promoción para dar visibilidad al ecosistema, una campaña de asesoramiento sobre el uso de drones para la gestión de riesgos laborales y la creación del Hub New Space Madrid, destinado a fomentar la innovación y la transferencia tecnológica entre el sector espacial y el de drones.