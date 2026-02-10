Madrid constituye el Consejo de las Mujeres para impulsar la igualdad y combatir la violencia de género en la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid ha constituido este martes el Consejo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid, un órgano de participación, asesoramiento y coordinación en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género en el ámbito municipal.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha presidido el acto de constitución y ha subrayado que este Consejo permitirá garantizar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones en un ámbito que el Gobierno municipal considera prioritario, además de hacer un llamamiento a la “unidad institucional” para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres y “acabar con la lacra de la violencia de género”.

El nuevo órgano está integrado por representantes de distintas áreas de Gobierno y organismos autónomos del Ayuntamiento, de los grupos políticos, de organizaciones empresariales y sindicales, de federaciones y asociaciones de mujeres representativas de la capital, así como por personas expertas.

El Consejo, aprobado por la Junta de Gobierno en noviembre de 2025, actualiza el creado en 2002 para adaptarlo a la Ordenanza 9/2022 que regula el régimen jurídico de los consejos sectoriales municipales.

Entre sus funciones se encuentran la propuesta de acciones para impulsar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y el fomento de la colaboración entre las entidades que trabajan en este ámbito, así como la promoción de iniciativas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.

En la sesión constitutiva se ha presentado también la Estrategia de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de Madrid 2025-2028, que contempla 100 medidas para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia machista, con una financiación estimada de 261 millones de euros y un despliegue previsto en los 21 distritos a través de los nuevos centros integrales de atención a la mujer (CIAM).