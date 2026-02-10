AYUNTAMIENTO
Madrid cierra de nuevo el Retiro y otros ocho parques este martes por los fuertes vientos
Se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 57 km/h en la franja 12:00 a 18:00 horas
El Ayuntamiento de Madrid mantendrá cerrados durante todo este martes El Retiro y otros ocho parques históricos de la ciudad por los fuertes vientos que se esperan, atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los otros parques a los que afecta el cierre son el del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.
La alerta viene tras la previsión de la Aemet, que apunta posibilidad de fuertes rachas de viento en la ciudad de Madrid, que podrán alcanzar máximas de hasta 57 km/h en la franja 12:00 a 18:00 horas.
La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
- La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
- Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
- Servicios mínimos en Madrid: así afecta la huelga de Renfe este lunes, martes y miércoles
- Habla uno de los sanitarios de Samur agredidos: 'Fue una lluvia de golpes de uno, dos, tres minutos; se nos hizo eterno
- Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
- Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones