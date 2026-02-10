Madrid cierra de nuevo el Retiro y otros ocho parques este martes por los fuertes vientos

El Ayuntamiento de Madrid mantendrá cerrados durante todo este martes El Retiro y otros ocho parques históricos de la ciudad por los fuertes vientos que se esperan, atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los otros parques a los que afecta el cierre son el del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La alerta viene tras la previsión de la Aemet, que apunta posibilidad de fuertes rachas de viento en la ciudad de Madrid, que podrán alcanzar máximas de hasta 57 km/h en la franja 12:00 a 18:00 horas.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.