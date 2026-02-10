Ayuso acusa al Gobierno de querer "acabar con la sanidad" de Madrid y "que nada funcione"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que, con su anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de la sanidad, el Gobierno quiere "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione". La presidenta ha comentado así, en un acto en Boadilla del Monte, el anteproyecto de ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros y que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

La presidenta ha defendido que la Comunidad de Madrid necesita mantener su modelo, con varios hospitales públicos concesionados a gestores privados, para hacer frente al crecimiento demográfico y al envejecimiento, y ha cuestionado: "¿Qué tenemos que hacer? ¿Acabar con la Fundación Jiménez Díaz? ¿Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales? ".

La norma exhibe, a juicio de Díaz Ayuso, la "absoluta obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid, que muestra "amenazando, mintiendo e imponiendo", y ha asegurado que en otras regiones como Cataluña se trabaja "mucho más" con empresas sanitarias privadas.

Díaz Ayuso ha augurado que el anteproyecto de ley no saldrá adelante, "pero ya está el daño hecho" al mandarse un mensaje "azuzando el miedo y la revolución".

Conocer el contenido "por un medio de comunicación"

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado este martes al Ministerio de Sanidad de actuar con "oscurantismo" en la aprobación del anteproyecto y ha calificado la iniciativa como una "ley anti-Madrid". Tras su visita al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Matute ha asegurado que el Gobierno regional ha tenido conocimiento del contenido del anteproyecto "por un medio de comunicación" y ha reprochado a la ministra de Sanidad que esté "haciendo oposición a Madrid" en lugar de centrarse en la gestión del sistema sanitario.

"Esto es una ley anti-Madrid, pero como con todo lo que hace, es una medida con la que ella piensa que es estrella, pero con la que se ha estrellado", ha afirmado la consejera, quien ha puesto el foco en la huelga médica convocada para el próximo 14 de febrero y ha acusado al Ministerio de no escuchar a los profesionales sanitarios.

En relación con el objetivo del anteproyecto de evitar situaciones como las concesiones sanitarias privadas, Matute ha sostenido que la norma "no tiene ningún efecto sobre las concesiones ya existentes" y ha rechazado que vaya a suponer un mayor control sobre las que operan en la Comunidad de Madrid.

La consejera también ha respondido a los anuncios del Ministerio sobre la obligación de realizar inspecciones, auditorías y reforzar la transparencia, afirmando que esas medidas ya se aplican en la región. "Es lo que hacemos en la Comunidad de Madrid, como dicta la ley desde hace muchísimo tiempo", ha argumentado Matute.

Noticias relacionadas

Matute ha concluido que el anteproyecto pretende "tapar su ineficiencia con una huelga de médicos que está haciendo un daño irreparable al Sistema Nacional de Salud" y ha instado a la ministra a centrarse en el Estatuto Marco y en la mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios. "Que no dé la espalda a los médicos, que son junto con otros profesionales los que sostienen el sistema madrileño de salud y el Sistema Nacional de Salud", ha subrayado la consejera.