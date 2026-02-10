Madrid activa la fase de emergencia por posibles inundaciones y desbordamientos de ríos en la Comunidad

La Comunidad de Madrid ha activado la fase de emergencia, situación operativa '0', del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Inundaciones (Inuncam) a partir de las 14:55 horas de este martes, ante previsiones meteorológicas adversas, deshielos y desembalses extraordinarios.

La alerta se ha elevado especialmente por el incremento de los caudales, en particular en el río Lozoya, como consecuencia del deshielo y de las lluvias recientes, que han elevado el nivel de varias cuencas de la región, ha informado Emergencias 112 Madrid en un mensaje en X.

Los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid continúan realizando labores de vigilancia en las zonas más afectadas.

Se recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y atender a las indicaciones de las autoridades locales y de los servicios de emergencias.