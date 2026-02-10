Esta es la lluvia que ha caído en Madrid, según el radar de la Aemet: ¿cuáles son las zonas más afectadas por las precipitaciones?

La lluvia no da tregua a la Comunidad de Madrid. Si después de unas semanas de mal tiempo parecía que las temperaturas su situarían poco a poco al alza, la previsión meteorológica demuestra lo contrario. Tras el paso de la borrasca Marta, el tiempo encara un guion muy de invierno: cielos cubiertos, precipitaciones y viento, aunque con menos frío que en jornadas anteriores.

La lluvia que cae en la capital empieza a ser preocupante, y así lo ha hecho saber la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en X. Lo cierto es que la Comunidad de Madrid va a duplicar su red de tanques de tormenta, unas infraestructuras que son clave para la protección de los ríos de la contaminación y para la prevención de grandes inundaciones en las ciudades en días de lluvia intensa.

Actualmente, la región madrileña cuenta con 73, gestionados por Canal de Isabel II. De ellos, 38 se encuentran en la capital, donde evitan vertidos de agua sin tratar al Manzanares. La previsión es superar los 150 tanques de tormenta, cuya construcción se encuentra enmarcada dentro del Plan Estratégico 2025/2030 de la empresa pública. En los próximos meses, se iniciarán cinco en Fuenlabrada, dos en Getafe y otros dos en Móstoles.

¿Cuáles son las zonas más castigadas por las precipitaciones?

El radar meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mide en una escala de colores, a través de imágenes de reflectividad en dBZ (decibelios), intervalos de cantidad de precipitación, en milímetros. Mediante esta herramienta e puede ver la acumulación de precipitaciones en una o seis horas.

Estos días, la capital presenta una imagen que pocas veces se ve: toda la Comunidad ha estado afectada por las lluvias. Si bien son las zonas de la sierra las que suelen cargar con los estragos del tiempo, esta vez es la ciudad al completo la que se encuentra en alerta.

Una nueva borrasca

El episodio de Marta deja paso a una atmósfera todavía inestable. Si parecía que la lluvia se iba a ir de Madrid, resulta que ahora tendremos que dar la bienvenida a Nils, que dejará viento, temporal marítimo y más lluvias en ríos ya al límite. En este sentido, la Comunidad de Madrid continúa bajo un patrón húmedo, con nubosidad abundante y precipitaciones que, sin ser extremas, sí se mantienen con continuidad.