King Africa, gran estrella del carnaval de Aranjuez: esta es la lista completa de artistas

King Africa será el gran reclamo del Carnaval 2026 de Aranjuez, que se celebrará del viernes 13 al domingo 15 de febrero. El programa incluirá chirigotas y comparsas, además de actividades como la Fiesta Joven y el gran desfile por las calles de la localidad.

El Ayuntamiento de Aranjuez, a través de la Delegación de Fiestas, ha preparado una agenda variada con propuestas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, en la que se combinan conciertos, desfiles, iniciativas juveniles y un encuentro de chirigotas, según ha informado el Consistorio en una nota.

La programación comenzará el viernes 13 en la Plaza de la Constitución con el concierto de King Africa, previsto a partir de las 20:30 horas. La actuación estará enmarcada por la sesión de DJ Chechu, que animará el ambiente antes y después del recital.

El Gran Desfile

El sábado 14 se celebrará el Gran Desfile de Carnaval, que partirá a las 17:00 horas desde la Plaza de la Constitución y recorrerá las calles Stuart, del Real y Almíbar, para concluir en la Plaza de Toros. Allí tendrá lugar la actuación de comparsas y la entrega de premios.

A continuación, en el mismo recinto, arrancará la Fiesta Joven, con la música de DJ Litingo y espacios como fotomatón y photocall, en marcha hasta las 22:00 horas.

El domingo 15 estará dedicado al Carnaval más tradicional y popular. Desde las 12:00 horas, tres chirigotas recorrerán distintos barrios de la ciudad para animar la jornada hasta las 14:00 horas.

Noticias relacionadas

Participarán la Comparsa Clandestina ‘Los Olvidados’, la Chirigota de Madrid ‘En burka y captura’ y la Chirigota de Javi Yepes ‘El último de la fila’.