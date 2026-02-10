FIESTAS
King Africa, gran estrella del carnaval de Aranjuez: esta es la lista completa de artistas
La programación comenzará el viernes 13 en la Plaza de la Constitución con el concierto del argentino, previsto a partir de las 20:30 horas
King Africa será el gran reclamo del Carnaval 2026 de Aranjuez, que se celebrará del viernes 13 al domingo 15 de febrero. El programa incluirá chirigotas y comparsas, además de actividades como la Fiesta Joven y el gran desfile por las calles de la localidad.
El Ayuntamiento de Aranjuez, a través de la Delegación de Fiestas, ha preparado una agenda variada con propuestas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, en la que se combinan conciertos, desfiles, iniciativas juveniles y un encuentro de chirigotas, según ha informado el Consistorio en una nota.
La programación comenzará el viernes 13 en la Plaza de la Constitución con el concierto de King Africa, previsto a partir de las 20:30 horas. La actuación estará enmarcada por la sesión de DJ Chechu, que animará el ambiente antes y después del recital.
El Gran Desfile
El sábado 14 se celebrará el Gran Desfile de Carnaval, que partirá a las 17:00 horas desde la Plaza de la Constitución y recorrerá las calles Stuart, del Real y Almíbar, para concluir en la Plaza de Toros. Allí tendrá lugar la actuación de comparsas y la entrega de premios.
A continuación, en el mismo recinto, arrancará la Fiesta Joven, con la música de DJ Litingo y espacios como fotomatón y photocall, en marcha hasta las 22:00 horas.
El domingo 15 estará dedicado al Carnaval más tradicional y popular. Desde las 12:00 horas, tres chirigotas recorrerán distintos barrios de la ciudad para animar la jornada hasta las 14:00 horas.
Participarán la Comparsa Clandestina ‘Los Olvidados’, la Chirigota de Madrid ‘En burka y captura’ y la Chirigota de Javi Yepes ‘El último de la fila’.
