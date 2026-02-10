Un juzgado tumba la demanda de Vox contra las banderas LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha rechazado la demanda interpuesta por Vox contra la colocación de banderas LGTBI en los balcones de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid. El tribunal considera que la exhibición de estos símbolos se enmarca en el "legítimo ejercicio de la acción política" de los representantes municipales.

La sentencia avala la exhibición de símbolos LGTBI

Según la resolución judicial, la colocación de la bandera o pancartas LGTBI en los balcones de los grupos municipales no vulnera los principios de objetividad ni de imparcialidad de la administración pública, y en ningún caso puede considerarse un acto ilegal.

La sentencia subraya además la ausencia de lesión al interés general, con independencia del lugar, el momento o la forma en la que se exhiban estos símbolos, descartando así los argumentos presentados por Vox.

Pese al rechazo de la demanda, el tribunal ha decidido no imponer costas a Vox. Según el fallo, la actuación previa del Ayuntamiento de Madrid, que retrasó y complicó el procedimiento, generó una confusión jurídica que hizo necesario un pronunciamiento más claro por parte del juzgado.

Reyes Maroto: "Nadie puede usar los tribunales para imponer su agenda ideológica"

Tras conocerse la resolución, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, celebró la sentencia y afirmó que confirma que "nadie puede usar los tribunales para imponer su agenda ideológica".

"La estrategia de Vox consiste en intentar silenciar, intimidar y condicionar a quienes defendemos una sociedad abierta, diversa y democrática. Frente a sus intentos de censura, lo decimos con absoluta claridad: nosotros no vamos a esconder lo que somos ni a pedir perdón por defender la igualdad y la diversidad", subrayó Maroto.

La portavoz socialista criticó también la colaboración del Partido Popular con la extrema derecha y defendió que "España merece avanzar, no retroceder", asegurando que el PSOE seguirá promoviendo los valores constitucionales y la igualdad sin ceder ante presiones.

Rita Maestre califica la sentencia de "varapalo" para Vox y el PP

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, calificó la decisión judicial como un "varapalo" tanto para Vox como para el Gobierno municipal del Partido Popular, al que acusó de intentar imponer la retirada de las pancartas LGTBI a través del presidente del Pleno, Borja Fanjul.

"La justicia se ha pronunciado de forma clara: la obsesión de Vox y del Partido Popular por borrar la bandera LGTBIQ+ no tiene cabida en la ley", afirmó Maestre, quien volvió a exigir al alcalde José Luis Martínez-Almeida el cese inmediato de Fanjul.