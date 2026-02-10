Jorge Caro (Airbus España): "Airbus cuenta con la sede industrial más grande de la Comunidad de Madrid"

La empresa aeroespacial Airbus, líder mundial en aviación comercial, defensa, espacio y helicópteros, cuenta con una gran presencia en el municipio madrileño de Getafe, donde tiene ubicado su primer centro en España y el tercero de la compañía en Europa, que acoge además la sede nacional de la compañía y su Campus Futura. Su presencia impulsa además la vertebración de un tejido de empresas satélites que elevan el empleo cualificado y la capacidad exportadora del municipio.

Durante el encuentro Horizonte Madrid Sur, el coordinador nacional de Airbus España Jorge Caro, tuvo la oportunidad de compartir el “legado histórico y el espíritu pionero, pero también de colaboración y capacidad de interacción” que ha acompañado en los últimos años a esta compañía instalada en Getafe.

En este sentido, señala que la sede con la que cuentan en este municipio madrileño es “la más grande de la Comunidad de Madrid” y que en ella, dan “la bienvenida diariamente a 12.000 empleados”, la mayor parte de ellos de “muy alta cualificación”, aclara. Añade que, además, esta sede es "la tercera más grande aeroespacial de Europa y es la única del grupo Airbus donde disponemos de todas nuestras unidades: aviación comercial, helicópteros y defensa”.

Caro recuerda que, en los inicios, “empezamos con 2.000 metros cuadrados de superficie industria en Getafe” y destaca que “a día de hoy, representamos casi un 10% de esos más de 10 millones de superficie industrial disponible”

El coordinador nacional de Airbus España puso de relieve no solo el potencial de la compañía en el municipio sino también el gran el ecosistema de empresas satélites que se han generado en base a la actividad de Airbus: “Estamos trabajando con más de 40 empresas del sector que trabajan alrededor nuestra, y con las que colaboramos y nos ayudan a impulsar nuestra actividad”.

Caro puso de relieve que "solamente en el sur de Madrid contribuimos más de 2.800 millones al PIB y compensamos casi un 15% de la eficiencia de la balanza de pago española".

En cuanto a las ventajas que ofrece Getafe con respecto a otras localizaciones, Caro explica que “uno de los grandes factores clave y de éxito de estar en este municipio del sur de la Comunidad de Madrid es precisamente la densidad de talento, además del apoyo institucional”, una ocasión en la que aprovechó para mencionar a actores tan importantes como la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid.

Asimismo, detalla que junto al Ayuntamiento de Getafe ayudan a “completar el currículum de las personas que cursan formación profesional” con el objetivo de “adaptarlos mejor a lo que demanda la industria de hoy que es una industria 4.0” y subraya, en este punto, la necesidad de colaboración entre la parte privada y pública para que esto pueda desarrollarse de manera eficiente.

Nuevos proyectos

Desde Airbus, detallan, cuentan con varios proyectos a corto y medio plazo. Uno de ellos, y siempre mirando de cerca las recientes tensiones geopolíticas, tiene que ver con el negocio de aviones militares “un punto clave para esa soberanía estratégica europea y autonomía española”, apostilla Caro.

También trabajan en proyectos transversales como por ejemplo, la llegada del Museo de Aviones Históricos de la Fundación Infante de Orleans a Getafe para que “personas y habitantes del sur de Madrid puedan disfrutar de exhibiciones aéreas”, o la colaboración con el Hospital de Getafe.

Por último, Jorge Caro puso en valor la apuesta por la sostenibilidad que está llevando a cabo Airbus: “Es nuestra razón de ser en el propósito de la compañía”. En este sentido, argumenta que desde Airbus “estamos apostando muy fuertemente por la descarbonización del sector aeroespacial, tanto en el ámbito de aviación comercial como en el de defensa”.

Seguidamente, recalca que “estamos invirtiendo mucho dinero en combustibles de aviación sostenible (SAF), hemos anunciado prototipos de aviones propulsados por hidrógeno y estamos invirtiendo mucho en nuevas tecnologías porque todo este cambio que ha habido de tecnología y digitalización trae muchas oportunidades”.