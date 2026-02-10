CICLO 'HORIZONTE MADRID SUR'
Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada: "El sur ya no tiene complejos"
Durante el encuentro de 'Horizonte Madrid Sur', Ayala ha incidido en que Fuenlabrada ya no es una ciudad dormitorio, sino un lugar elegido para vivir
Un Madrid sur "sin complejos" como idea principal defendida por Javier Ayala (PSOE), alcalde de Fuenlabrada, quien recalca que la ciudad, en tan solo 50 años, ha pasado de ser una ciudad dormitorio a un lugar elegido para vivir: "Para dejar de ser ciudad dormitorio tenemos que apostar por la industrialización y por las pymes", ha añadido.
Así lo ha manifestado durante su intervención en la mesa redonda 'El Sur de la Comunidad de Madrid, un polo de atracción económica y empresarial' en el marco de Horizonte Madrid Sur, un evento organizado por El Periódico de España y Prensa Ibérica para debatir sobre los retos y oportunidades de los municipios del sur de la comunidad con el objetivo de poner en valor la diversidad, el dinamismo y el potencial de sus distintas localidades.
Apostar por la industria
Ayala apuesta por un Madrid sur que sea "oportunidad y orgullo", un espacio donde impulsar la financiación local mediante "una estrategia global con unos parámetros a los que ajustarnos". Fuenlabrada tiene como uno de los principales objetivos la modernización de los polígonos industriales de la mano de las administraciones. "Está muy bien pedir y no poner, lo que digo es que yo pongo", ha declarado el alcalde.
"Mucha gente quiere venir al sur, a nuestras ciudades y lo que tenemos que hacer es impulsarlo", ha dicho Ayala. Para conseguir un tejido industrial mucho más fuerte que atraiga a quienes buscan dónde implantarse, el alcalde pide la colaboración de los industriales y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, junto a la Comunidad de Madrid.
Iniciativas de vivienda más dinámicas
El alcalde incide que en materia de vivienda no solamente hay que impulsar la construcción y reducir los precios, sino que hay que apostar por otro tipo de iniciativas con más transparencia y, sobre todo, de forma más ágil.
Ayala denuncia la situación que afrontan al mover un expediente de urbanismo: "Que no haya gabinetes que quieran trabajar porque no saben si van a estar funcionando en seis años" y apuesta por un "término medio" en el que se establezcan garantías y transparencias de forma más dinámica.
La iniciativa, estructurada en cuatro sesiones distribuidas por diferentes áreas geográficas, celebra hoy su edición dedicada al sur en el Espacio Mercado, Sala Exposiciones de Getafe, donde se analizarán desde una perspectiva estratégica los retos económicos, sociales y empresariales más relevantes.
El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Ayuntamiento de Alcorcón, el Ayuntamiento de Leganés y el Ayuntamiento de Valdemoro, con el patrocinio de FCC Medio Ambiente y Valoriza, además de la colaboración de Madrid Capital Mundial.
