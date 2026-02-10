Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galapagar impulsa la inclusión con un curso gratuito de lengua de signos para los vecinos

El curso tendrá una duración de 20 horas y se impartirá lunes y miércoles entre el 16 de febrero y el 16 de marzo

Personas comunicándose mediante lengua de signos.

Personas comunicándose mediante lengua de signos. / EPE

EFE

Madrid

El Ayuntamiento de Galapagar pondrá en marcha a partir del 16 de febrero un Curso de Introducción a la Lengua de Signos dirigido a los vecinos del municipio, una iniciativa con la que busca fomentar la inclusión, eliminar barreras de comunicación y mejorar la atención a las personas sordas, también en el ámbito profesional.

El curso, impulsado por la Concejalía de Inclusión, tiene como objetivo sensibilizar sobre la diversidad de la comunidad sorda, su cultura y valores, así como desmontar mitos y prejuicios todavía existentes. Los participantes adquirirán nociones básicas para comunicarse con personas sordas, con especial atención a la atención al público y al entorno laboral. En este sentido, la formación abordará contenidos como la definición de la sordera, la cultura sorda, normas de comunicación, ayudas técnicas y una introducción a la lengua de signos española, que incluirá el alfabeto dactilológico, saludos, vocabulario básico, números y estrategias de comunicación, entre ellas la importancia del contacto visual.

El curso tendrá una duración de 20 horas y se impartirá los lunes y miércoles, de 18.00 a 20.30 horas, entre el 16 de febrero y el 16 de marzo, en la Biblioteca Municipal Ricardo León. La inscripción es gratuita, con plazas limitadas, y puede realizarse a través del correo electrónico del Consistorio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Galapagar refuerza su apuesta por la formación y la sensibilización como herramientas clave para avanzar hacia un municipio más inclusivo y accesible para todos sus vecinos.

