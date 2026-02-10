APOYO MUNICIPAL
Galapagar impulsa la inclusión con un curso gratuito de lengua de signos para los vecinos
El curso tendrá una duración de 20 horas y se impartirá lunes y miércoles entre el 16 de febrero y el 16 de marzo
EFE
El Ayuntamiento de Galapagar pondrá en marcha a partir del 16 de febrero un Curso de Introducción a la Lengua de Signos dirigido a los vecinos del municipio, una iniciativa con la que busca fomentar la inclusión, eliminar barreras de comunicación y mejorar la atención a las personas sordas, también en el ámbito profesional.
El curso, impulsado por la Concejalía de Inclusión, tiene como objetivo sensibilizar sobre la diversidad de la comunidad sorda, su cultura y valores, así como desmontar mitos y prejuicios todavía existentes. Los participantes adquirirán nociones básicas para comunicarse con personas sordas, con especial atención a la atención al público y al entorno laboral. En este sentido, la formación abordará contenidos como la definición de la sordera, la cultura sorda, normas de comunicación, ayudas técnicas y una introducción a la lengua de signos española, que incluirá el alfabeto dactilológico, saludos, vocabulario básico, números y estrategias de comunicación, entre ellas la importancia del contacto visual.
El curso tendrá una duración de 20 horas y se impartirá los lunes y miércoles, de 18.00 a 20.30 horas, entre el 16 de febrero y el 16 de marzo, en la Biblioteca Municipal Ricardo León. La inscripción es gratuita, con plazas limitadas, y puede realizarse a través del correo electrónico del Consistorio.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Galapagar refuerza su apuesta por la formación y la sensibilización como herramientas clave para avanzar hacia un municipio más inclusivo y accesible para todos sus vecinos.
