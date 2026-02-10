La gala más exclusiva del "parmesano auténtico" aterriza en la capital: "Madrid ofrece una escena gastronómica que educa e inspira"

El Casino de Madrid será el escenario de una desas galas que el sector gastronómico europeo mira con lupa: los Casello d’Oro Awards 2026, el mayor reconocimiento internacional dentro del universo del Parmigiano Reggiano DOP. Este miércoles se citarán tanto instituciones, productores y figuras clave del ámbito culinario y comenzará con un gesto tan simbólico como irresistible: la apertura en primicia de una rueda de Parmigiano Reggiano, antes de la ceremonia oficial de entrega de premios.

Que la gala aterrice en Madrid no es casual. En los últimos años, la capital se ha consolidado como escaparate gastronómico —de la alta cocina a la barra de barrio— y también como plaza cada vez más atenta a los sellos de origen. De hecho, desde el propio Consorcio destacan a España como uno de sus mercados más prometedores en Europa, con importaciones que superan las 1.800 toneladas anuales y un crecimiento en 2025 por encima de la tendencia general de exportación.

Los Casello d’Oro no son solo un desfile de trofeos: premian ruedas de queso que ya han brillado en competiciones locales dentro de la zona DOP, pero también celebran un modelo europeo de excelencia basado en reglas estrictas, control y territorio. Y Madrid se suma así a una narrativa de capitales culturales que han acogido ediciones recientes: París (Embajada de Italia, marzo de 2024) y Londres (British Museum, 4 de febrero de 2025).

Nicola Bertinelli, presidente del Consorcio del Parmigiano Reggiano. / Cedida

Al frente de ese relato —y de la defensa internacional del "único parmesano auténtico"— está Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, reconfirmado para un tercer mandato consecutivo. Nacido en 1972 en Medesano (provincia de Parma) y formado en Ciencias Agrarias, economía, gestión internacional y un MBA en Canadá, Bertinelli encarna el equilibrio entre oficio y estrategia global: proteger el nombre, sí, pero también explicar con claridad qué hace único al producto y cómo reconocerlo. A pocas horas de la gala en el Casino de Madrid, Bertinelli atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Madrid marca tendencias, con un potente ecosistema mediático y una escena gastronómica que educa e inspira

De la tradición quesera a la defensa mundial del parmigiano reggiano

La gala se celebra en el Casino de Madrid, un espacio cargado de historia. ¿Qué papel juega el escenario en la construcción del relato de un producto tan ligado a la tradición?

El escenario forma parte del relato. El Parmigiano Reggiano está profundamente arraigado en la tradición, pero hoy también es un icono global del estilo de vida italiano. Un lugar como el Casino de Madrid —histórico, elegante y con significado cultural— refleja valores como la artesanía, el patrimonio y la atención al detalle. Tras la Embajada de Italia en París y el British Museum de Londres, Madrid continúa una narrativa de capitales culturales europeas: lugares donde tradición y modernidad se encuentran, exactamente igual que nuestro producto.

Los Casello d’Oro Awards representan la máxima distinción del Parmigiano Reggiano. ¿Qué se premia realmente: la calidad del queso, la fidelidad al territorio o una manera de entender la gastronomía europea?

Los Casello d’Oro premian las tres cosas, porque en el Parmigiano Reggiano son inseparables. Celebran la excelencia del queso —ruedas que ya han sido distinguidas al ganar los Palios celebrados en nuestra zona DOP—, pero también la fidelidad al origen, a un territorio concreto y a un método que se ha mantenido fiel a sí mismo durante casi mil años: leche, sal y cuajo, sin aditivos, y una artesanía que transforma el tiempo en calidad. En ese sentido, también son un homenaje a una manera europea de entender la gastronomía: aquella en la que la autenticidad es medible, la tradición es una disciplina viva y la excelencia es un valor cultural compartido.

Parmigiano Reggiano. / Cedida

España acoge por primera vez una gala de este nivel. ¿Qué ha cambiado en el mercado español —y especialmente en Madrid— para que el Consorcio haya elegido esta ciudad como sede?

España se ha convertido en nuestro mercado más prometedor en Europa: está creciendo, es cada vez más sofisticado y presta mayor atención a los productos auténticos y a las denominaciones de origen protegidas. Madrid es el lugar donde esta evolución resulta más evidente: una capital que marca tendencias, con un potente ecosistema mediático y una escena gastronómica que educa e inspira. Elegir Madrid significa invertir allí donde existe un verdadero impulso. España importa más de 1.800 toneladas de Parmigiano Reggiano al año y en 2025 el mercado volvió a crecer, con un aumento del sell-in del +2,5 % respecto a 2024, por encima de la tendencia general de exportación.

¿Cómo describiría al consumidor madrileño actual de Parmigiano Reggiano?

El consumidor madrileño está cada vez más informado y es más consciente del valor de los ingredientes. No compra Parmigiano Reggiano como un queso genérico para rallar sobre la pasta: lo elige porque valora la autenticidad, el sabor y la fiabilidad, y porque cuenta la historia de un territorio al que está indisolublemente ligado. Observamos dos comportamientos complementarios. Por un lado, los amantes de la gastronomía que exploran distintas maduraciones y maridajes. Por otro, un público más amplio que incorpora el Parmigiano Reggiano a ocasiones modernas —aperitivos, snacking, restauración informal— porque encaja en los estilos de vida contemporáneos sin dejar de ser profundamente italiano. Así es como un gran producto DOP no solo se reconoce, sino que se ama: una auténtica love brand.

Parmigiano Reggiano. / Archivo

En una época marcada por la velocidad y el consumo inmediato, ¿cómo se explica el valor de un queso que necesita años de maduración para alcanzar la excelencia?

El Parmigiano Reggiano es un recordatorio de que el tiempo no es un límite, sino un ingrediente. La maduración crea complejidad, estructura y un perfil aromático en evolución que no se puede acelerar. En un mundo rápido, este proceso lento transmite algo muy moderno: credibilidad. Cada rueda debe superar un estricto control de calidad antes de poder llevar la marca DOP Parmigiano Reggiano. Por tanto, el valor no está solo en el sabor, sino en la certeza: origen, método y calidad verificados rueda a rueda.

El Parmigiano Reggiano es uno de los productos más imitados del mundo. ¿Cuál es hoy la mayor amenaza para su autenticidad y cómo la defiende el Consorcio?

La mayor amenaza es la confusión: productos que imitan señales italianas, nombres o envases para aprovecharse de una reputación que no han construido. Esto engaña al consumidor y perjudica a los productores honestos. Defendemos nuestra autenticidad mediante una combinación de protección legal y un seguimiento constante del mercado, pero también a través de la educación: explicar qué significa la DOP, por qué el origen es clave y cómo reconocer el producto auténtico. Nuestro objetivo es sencillo: que cualquiera que elija Parmigiano Reggiano pueda identificar sin dudas el original.

¿Hasta qué punto la escena gastronómica madrileña, desde las tabernas clásicas hasta la alta cocina, contribuye a educar al consumidor sobre el uso correcto del Parmigiano Reggiano?

Los restaurantes son fundamentales, porque traducen la calidad en experiencia. La alta cocina muestra todo su potencial —distintas maduraciones, texturas y maridajes— y trata el Parmigiano Reggiano como un ingrediente de máximo nivel. Al mismo tiempo, las tabernas clásicas y la restauración cotidiana lo integran en la convivialidad y en los hábitos diarios, ayudando a entender que no es solo un queso para rallar la pasta, sino también para disfrutar en lascas, en catas, con vino o como parte de recetas contemporáneas. En una ciudad como Madrid, la restauración se convierte en una auténtica escuela del gusto.

Sin un territorio sano no hay futuro para una DOP como el Parmigiano Reggiano

¿Qué aportan las nuevas generaciones de productores a un producto con siglos de historia sin comprometer su esencia?

Aportan nuevas competencias y una mentalidad contemporánea —especialmente en gestión, sostenibilidad y comunicación— respetando al mismo tiempo las reglas esenciales que no pueden cambiar. Entienden que la tradición no es quedarse inmóvil, sino preservar la esencia y evolucionar en la forma de organizarnos, invertir, acoger visitantes y hablar a nuevos públicos. La base sigue siendo la misma —tres ingredientes, sin aditivos, tiempo y artesanía—, pero la manera de interpretar el mercado y de construir cultura alrededor del producto puede y debe evolucionar.

Menciona la sostenibilidad, hoy en día un eje clave en la gastronomía. ¿Cómo se equilibra el respeto medioambiental con un modelo de producción tan exigente y regulado?

Nuestro modelo es exigente precisamente porque está regulado, es trazable y está profundamente ligado al territorio, y eso ya constituye una base sólida para la sostenibilidad. Para nosotros, la sostenibilidad debe ser concreta y medible, no solo un mensaje. El Consorcio impulsa mejoras continuas en toda la cadena —desde las prácticas agrícolas hasta el bienestar animal, desde la eficiencia hasta el uso responsable de los recursos— protegiendo al mismo tiempo las normas estrictas que garantizan la calidad y el origen. El equilibrio se basa en proteger el medio ambiente y la excelencia porque deben ir de la mano. Sin un territorio sano no hay futuro para una DOP como el Parmigiano Reggiano.

Después de tantos años defendiendo este queso, ¿qué le sigue emocionando personalmente cuando se abre una rueda de Parmigiano Reggiano en un evento como este?

Noticias relacionadas

Nunca se convierte en rutina, porque abrir una rueda es el momento en el que un largo recorrido se vuelve tangible. Se ve el trabajo de los ganaderos, los maestros queseros y de toda una comunidad; se perciben los aromas y la estructura; y se observa cómo la gente lo prueba y comprende de inmediato por qué es único. Lo que más me emociona es ese momento de verdad: cuando el producto habla por sí solo y crea conexión entre Italia y el mundo, entre tradición y presente, entre las personas reunidas alrededor de una mesa.