La exedil de Móstoles denunciará al alcalde por acoso y otros "hechos delictivos"

La exedil del PP en Móstoles que ha acusado al alcalde del municipio, Manuel Bautista (PP), de un presunto acoso sexual y laboral, presentará a finales de esta semana "una única denuncia" que, además del acoso, incluirá también otros "hechos delictivos" cometidos tras la filtración de sus correos personales. Así lo ha trasladado a la agencia Efe su abogado, Antonio Suárez-Valdés, quien ha explicado que están trabajando en los detalles de la citada denuncia, que es de "alta complejidad", ya que han decidido incorporar otros presuntos hechos delictivos cometidos en los últimos días, por lo que no se presentará "hasta finales de semana".

Cuestionado sobre si la denuncia se dirigirá contra otras personas, más allá del actual alcalde de Móstoles, Suárez-Valdés ha insistido en que se presentará "una única denuncia" por "todos aquellos hechos que estén relacionados y que hayan podido ser constitutivos de algún delito", apuntando también a otras personas.

Tras anunciar el PP la posibilidad de emprender acciones legales por "la grabación de conversaciones sin autorización", el abogado ha dicho que deberían saber que "se pueden emplear las conversaciones en las que participa una persona en su defensa".

El abogado ha vuelto a negar que esta situación responda a una "vendetta" de su representada porque no le dieron el cargo de vicealcaldesa, como ha reconocido en un audio el propio regidor diciendo que "ella jamás en la vida le había pedido nada".

Además, ha asegurado que su clienta no ha filtrado la información a la prensa, sino que se ha limitado a comunicar el acoso en su momento en los canales internos del PP, "cuando tuvo que decidir si acudía a los tribunales de Justicia o no lo hacía para preservar a su familia y para evitar esta tormenta mediática, porque tenía niños muy pequeños".

"Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada institucionalmente durante ocho meses y al final ha decidido entregar su acta como concejala y causar baja en el PP. No se marchó al grupo mixto para tener una paguita y un carguito", ha resaltado.

Todo esto, ha añadido, "no tiene nada que ver" con otra denuncia que presentó la exconcejala por un amaño en una adjudicación de un contrato de obra pública, que derivó en dos piezas, una por coacciones y otra por un delito de negociaciones prohibidas entre funcionarios.