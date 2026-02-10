GESTIÓN DEL AGUA
Los embalses de Madrid aumentan sus reservas pese a varias semanas de desembalses
Ya son nueve las presas que liberan caudal para evitar riesgos, pero las intensas lluvias de las últimas borrascas hacen que la capacidad supere el 83%
Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 83% de su capacidad, con un total de 783,946 hectómetros cúbicos acumulados, según informó este martes el Canal de Isabel II. Este nivel elevado de agua es consecuencia de las intensas lluvias de las últimas borrascas, lo que ha generado la necesidad de liberar agua desde diversas presas en la región para garantizar la seguridad hidráulica.
El embalse de El Villar es el único que ha superado su capacidad total, lo que ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a activar medidas de control para evitar desbordamientos. En total, nueve presas en la Comunidad de Madrid están gestionando el caudal de sus embalses, liberando agua para mantener el equilibrio en los ríos y evitar posibles daños.
Las presas que están liberando mayor cantidad de agua son las de Puentes Viejas y El Villar, con un flujo de 90 metros cúbicos por segundo (m³/s), seguidas por la presa de El Vado con 75 m³/s, y las presas de Pinilla y El Atazar, con 90 m³/s cada una. Estas presas vierten sus aguas al río Lozoya, el río Guadalix, el Jarama, el río Manzanares y el arroyo de La Jarosa, entre otros cauces.
Según los datos del Canal de Isabel II, el nivel de los embalses es considerablemente alto debido a las fuertes precipitaciones que se han producido en los últimos días. La CHT ha subrayado que, aunque las medidas de desembalse se han adoptado para evitar un desbordamiento, las previsiones meteorológicas apuntan a más lluvias en los próximos días, por lo que el seguimiento de la situación sigue siendo prioritario.
En este contexto, la CHT ha informado que se mantiene en constante comunicación con las autoridades competentes en protección civil, a quienes se les comunica puntualmente cualquier acción de desembalse significativa. Las autoridades locales y regionales instan a los ciudadanos a seguir los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a mantenerse alertas ante cualquier posible cambio en las condiciones meteorológicas.
Con la llegada de más lluvias en los próximos días, se recomienda a los madrileños estar atentos a las actualizaciones y seguir las instrucciones de las autoridades para garantizar la seguridad en las zonas cercanas a los ríos y embalses.
