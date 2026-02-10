Detienen a una mujer con 8 maletas cargadas con miles de cajetillas de tabaco en la estación Sur de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a una mujer que portaba más de 7.500 cajetillas de tabaco en ocho maletas en la estación de autobuses de Madrid-Estación Sur.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, la alarma saltó cuando los agentes observaron una discusión entre una viajera y una empleada de una empresa de autobuses. Los policías observaron que la mujer portaba ocho maletas y, ante el volumen inusual de equipaje, solicitaron su apertura y comprobaron que el interior estaba repleto de paquetes de tabaco de un país extranjero.

En total, encontraron más de 7.000 cajetillas y 35 botes de tabaco precintado, con etiquetado extranjero y sin autorización para su venta y distribución en Europa, cuya valoración estimada es superior a 35.000 euros.

Por tales hechos, que según informan los agentes ocurrieron la tarde del pasado 31 de enero, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de contrabando. Tras su detención ha pasado a disposición de la autoridad judicial.