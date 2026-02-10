David Conde, alcalde de Valdemoro: "Tenemos que proyectar lo mejor para nuestros vecinos"

"Nuestro compromiso tiene que ser que trabajemos todos juntos por darle la importancia que merece el sur de Madrid", ha comenzado subrayando David Conde (PP), alcalde de Valdemoro, durante su intervención este martes en Horizonte Madrid Sur, una jornada organizada por El Periódico de España y Prensa Ibérica para analizar los retos y oportunidades de los municipios del arco sur de la región.

Conde ha participado en una mesa redonda titulada ‘El sur de la Comunidad de Madrid, un polo de atracción económica y empresarial’, que ha contado también con la presencia de Sara Hernández, alcaldesa de Getafe; Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada; Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, y Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón.

En ella, el regidor popular ha destacado la importancia en la región de Valdemoro, que pese a ser la "hermana pequeña" del resto de localidades representadas en el acto, sigue siendo un municipio de casi 90.000 habitantes, más que muchas otras ciudades de otras zonas de España, "a las que tenemos que dar servicios y oportunidades".

En la misma línea que Hernández, la regidora getafense, Conde ha recalcado que el sur de Madrid no es una periferia menor, sino una parte decisiva del área metropolitana por población, necesidades y capacidad de generar actividad. "Tenemos que proyectar lo mejor para nuestros vecinos", ha defendido, apuntando a que el camino para ello pasa por alcanzar acuerdos con el Gobierno autonómico y el estatal.

Hablando de desarrollo, el edil valdemoreño ha identificado dos palancas clave para el futuro económico de su municipio: la vivienda, un asunto que ha ocupado una parte central de la mesa, y el crecimiento empresarial vinculado al turismo y a nuevos sectores productivos. En este sentido, ha señalado que en Valdemoro hay cerca de tres millones y medio de metros cuadrados de suelo orientados a “creación de trabajo, de empresas, de sectores que se quieren desarrollar en esa ciudad”.

Bajo el lema Horizonte Madrid Sur, El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran este martes en el Espacio Mercado de Getafe un encuentro para analizar, desde la mirada local que caracteriza al grupo, algunos de los retos estratégicos más relevantes a los que se enfrentan los municipios del sur de la Comunidad de Madrid.

