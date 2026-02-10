Más de 103 CRónicas de Prensa Ibérica ultiman su 'desembarco' en Madrid Sur

En la primera parada del ciclo 'Horizonte Madrid', que se ha celebrado en la mañana de este martes en la localidad madrileña de Getafe, hubo también espacio para uno de los proyectos más ambiciosos y consolidados que Prensa Ibérica tiene actualmente en marcha: las CRónicas. Dado el crecimiento sostenido de las CRónicas dedicadas a distritos y municipios dentro de la órbita de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la conductora del evento, Fátima Iglesias, invitó a subir al estrado al director general de CRónicas, Álex Sopeña, para profundizar en las claves de este modelo periodístico.

Sopeña definió el proyecto como "la niña bonita del periodismo español", que se basa en información hiperlocal, en digital y en papel, que forma parte del día a día de los vecinos en más de 100 territorios. En cifras, destacó que el proyecto supera los cinco millones de visitantes únicos en internet y alcanza una distribución mensual de más de 300.000 ejemplares.

En cuanto a los contenidos, subrayó como uno de los grandes valores del proyecto su carácter transversal, con CRónicas presentes en ayuntamientos de todos los signos políticos, que se mantienen en el tiempo pese a los cambios municipales y que, en algunos casos, incluso son compartidas por administraciones de distintas tendencias. Un dato que, a su juicio, evidenció la solidez y credibilidad del modelo.

La verdadera prueba de su impacto, explicó, reside en la relación con los lectores: “los vecinos nos abren las puertas de sus casas y de sus móviles para compartir con nosotros momentos importantes de sus vidas”. Desde pequeños pueblos hasta grandes municipios, barrios y distritos, las CRónicas han logrado conectar con públicos muy diversos, demostrando que la fórmula funciona. Por ello, Sopeña avanzó la voluntad de seguir creciendo, con especial atención a los municipios del sur de la Comunidad de Madrid, a los que definió como territorios “en constante crecimiento y llenos de iniciativas que merecen ser contadas”.

Las CRónicas trabajan para vertebrar comunidades cada vez más diversas

Durante su intervención en el evento -que recorrá también Madrid Norte, Este y Oeste- también abordó qué aporta una CRónica a los vecinos. La definió como “un vecino más”, cercano y conocedor de la vida cotidiana, pero con una mirada profesional y una clara vocación social. Según explicó Álex Sopeña, las CRónicas trabajan para vertebrar comunidades cada vez más diversas, facilitar la integración de nuevos vecinos y poner en valor las diferencias como elementos enriquecedores.

El proyecto de Prensa Ibérica, añadió, se sumerge en lo cotidiano para reforzar la convivencia, poner rostro a las historias anónimas que habitan los barrios y contribuir a construir comunidad y dinamizar la vida social y cultural. Aunque las CRónicas "no hablan de política desde un enfoque partidista, sí actúan como escaparate de las iniciativas positivas impulsadas por los responsables locales, ejerciendo de nexo entre la calle y las instituciones".

Sopeña cerró su intervención con una reflexión sobre el valor del periodismo más cercano. "En el hiperlocalismo, el interés general se impone a la división; el conocimiento acalla el ruido; la cercanía abre paso a los consensos”. Una idea que, aseguró, resume el espíritu de las CRónicas y explica su creciente implantación en todo el territorio.