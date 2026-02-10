La Comunidad de Madrid invierte 2,3 millones de euros en mejorar infraestructuras de cuatro municipios de la Sierra Oeste

La Comunidad de Madrid ha destinado 2,3 millones de euros del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026 para modernizar y mejorar infraestructuras en los municipios de Cadalso de los Vidrios, Chapinería, San Martín de Valdeiglesias y Robledo de Chavela, situados en la Sierra Oeste de Madrid.

El viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, visitó este martes los cuatro municipios para supervisar algunas de las actuaciones en curso, según informó el Gobierno regional.

Cadalso de los Vidrios: nuevo camión recolector de residuos

En Cadalso de los Vidrios, la Comunidad ha entregado al Ayuntamiento un camión recolector-compactador para la gestión de residuos urbanos, con un valor superior a 261.000 euros, reforzando así la eficiencia en los servicios municipales.

Robledo de Chavela: asfaltado y mejora del drenaje urbano

En Robledo de Chavela, se han asfaltado más de 70 calles y se ha mejorado el drenaje urbano. Con un presupuesto de 835.000 euros, estas obras benefician a los barrios de Elisadero, La Estación, Gerardo Lucas, Navahonda y El Palomar, mejorando la movilidad y seguridad vial.

San Martín de Valdeiglesias: modernización del Complejo Polideportivo

La Comunidad destina 434.000 euros a renovar las instalaciones del Complejo Polideportivo de San Martín de Valdeiglesias. Los trabajos incluyen la renovación del firme de la pista de atletismo y la pista multideportiva, además de la construcción de una nueva pista para deportes de pala, fomentando la actividad deportiva local.

Chapinería: energía renovable y mejoras urbanas

En Chapinería, el Gobierno regional invierte 221.000 euros en instalación de sistemas de energía renovable en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santo Ángel de la Guarda, promoviendo el autoconsumo y la eficiencia energética.

Además, se han destinado 13.000 euros para construir un parque canino entre las calles Cantos de Pinto y Peñalosa, con vallado perimetral y nuevos juegos, y 528.000 euros para asfaltado y renovación de aceras en la Avenida del Polideportivo y calles Madrid, Soto y Zorrera, incluyendo nueva señalización vertical y horizontal.

Noticias relacionadas

Estas actuaciones forman parte del compromiso de la Comunidad de Madrid por mejorar infraestructuras locales, promover la sostenibilidad y modernizar los municipios de la Sierra Oeste.