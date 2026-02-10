Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón: "Queremos que se mire a este sur talentoso para que tengamos oportunidades, no solo de vivir, sino también para trabajar"

"Puerta del sur" de Madrid, Alcorcón aspira a convertirse en un polo de empleo, especialmente tecnológico, que permita que el "talento joven" que se cria y se forma en el municipio pueda desarrollar su vida en él, ha defendido este martes su alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), en el marco de Horizonte Madrid Sur, una jornada organizada por El Periódico de España y Prensa Ibérica para analizar los retos y oportunidades de los municipios del arco sur de la región.

Testa ha participado en una mesa redonda titulada ‘El sur de la Comunidad de Madrid, un polo de atracción económica y empresarial’, que ha contado también con la presencia de Sara Hernández, alcaldesa de Getafe; David Conde, alcalde de Valdemoro; Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, y Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés.

La regidora socialista ha defendido la idea de Alcorcón como integrante clave de un “sur absolutamente maravilloso y talentoso” que se ha consolidado alrededor de polos de conocimiento como la Carlos III, en Getafe, y la Rey Juan Carlos, en Móstoles y Fuenlabrada. Para Testa, el principal reto pasa por retener este capital humano, que "ese talento que ha vivido en nuestros barrios" tenga la oportunidad de hacer su vida en ellos.

"Nosotros lo que queremos es que se mire a este sur talentoso para que tengamos oportunidades, no solo de vivir, sino también para trabajar y trabajar en empleo de calidad”, ha subrayado la edil, que ha señalado como principal obstáculo el desequilibrio territorial condiciona el desarrollo del sur. “Hay un dato muy importante, el 80% de las inversiones a nivel regional se concentran en el norte”, ha denunciado Testa.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado el proceso de revisión del Plan de Ordenación Urbana que afronta Alcorcón, el cual ha presentado como una oportunidad para “parar focos del pasado” y reescribir la identidad económica de la localidad. Dicha revisión permitirá sumar 12 millones de metros cuadrados, "la mitad de Alcorcón", que se podrán dedicar a construir vivienda, empleo y otros servicios para los vecinos.

Este proceso de cambio, según ha apuntado Testa, puede apoyarse en una vocación clara: la salud y la biotecnología. La regidora defendió que Alcorcón tiene “una muy ligada a la biotecnología”, por la conexión entre la Facultad de Ciencias de la Salud (Campus de Montepríncipe) y la medicina, y por contar con “un hospital de referencia también maravilloso”

