ALERTA
Buscan a dos menores de 16 años desaparecidas en Parla y en Torrelodones, una de ellas necesita medicación
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior ha activado la búsqueda
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior ha activado la búsqueda de dos menores de 16 años desaparecidas en los últimos días en la región, una desaparecida en Parla el 3 de febrero pasado y la otra vista por última vez en Torrelodones el 6 de febrero pasado. Se trata de las menores Andrea y María Ángeles T.C. Las desapariciones, en principio, no tienen conexión.
En el primero de los casos, la menor vista por última vez en Parla, Andrea A.R., mide de 1,45m de estatura, tiene una complexión física normal y tiene los ojos negros y el pelo castaño, según la descripción facilitada por el CNDES. Andrea es una "persona vulnerable" y necesita medicación, por lo que han solicitado la máxima colaboración para tratar de localizarla.
La menor desaparecida en Torrelodones es María Ángeles T.C. Se busca desde el 6 de febrero, tres días más tarde. Mide 1,50m, complexión normal y tiene el pelo castaño y ondulado. Sus ojos son de color marrón.
El Centro Nacional de Desaparecidos ha solicitado, a través de sus redes sociales, la máxima colaboración para tratar de localizarla. Insta a comunicar a Policía Nacional, Guardia Civil, Fundación ANAR o al propio CNDES si dispone de información o cualquier pista que conduzca a su paradero.
