COMUNIDAD DE MADRID
El Ayuntamiento de Móstoles celebrará un Pleno extraordinario el 24 de febrero por las acusaciones de acoso contra el alcalde
PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox reclaman la comparecencia de Manuel Bautista (PP) y volverán a pedir su dimisión por las acusaciones de una exconcejala del partido
El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Móstoles se celebrará finalmente el próximo 24 de febrero, a las 10:00 horas, tras la solicitud registrada por todos los partidos de la oposición —PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox— para que el alcalde, Manuel Bautista (PP), comparezca y dé explicaciones sobre las acusaciones de acoso presentadas por una exconcejala del PP.
La convocatoria fue solicitada el pasado jueves y contaba con el respaldo de concejales de todos los grupos municipales salvo el PP y el concejal no adscrito, lo que obligaba al Ejecutivo local a fijar una fecha para la sesión extraordinaria. Fuentes de distintos partidos de la oposición han confirmado a EFE la celebración del Pleno.
En esa sesión, las formaciones opositoras volverán a reclamar la dimisión del regidor mostoleño por su presunto acoso a la exconcejala, una petición que ya han reiterado en los últimos días.
Bautista ha negado de forma reiterada cualquier tipo de acoso sexual o laboral y ha descartado por completo su dimisión. El alcalde ha asegurado además que su partido no le ha pedido abandonar el cargo y que, por el contrario, le ha mostrado su respaldo.
El regidor también ha anunciado acciones legales por las acusaciones de "acosador", al considerar que “esta persona no ha presentado ante la justicia ni una sola prueba que respalde tales acusaciones”, y ha sostenido que “se está conculcando gravemente su presunción de inocencia”.
Por su parte, la exconcejala del PP ha avanzado que presentará esta misma semana una denuncia en los juzgados contra el alcalde y, posteriormente, otra contra altos cargos de la Comunidad de Madrid y del partido por la filtración de sus correos personales.
En declaraciones a EFE, su abogado, Antonio Suárez-Valdés, ha señalado que en los próximos días detallará los términos concretos de la primera denuncia judicial.
