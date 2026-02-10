El Ayuntamiento de Madrid impulsa un proyecto para proteger a jóvenes frente al ciberacoso

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el proyecto 'Jóvenes contra el ciberacoso. Espacios online libres de violencia', una iniciativa en colaboración con la ONG Plan International para promover un uso seguro, responsable e inclusivo de internet entre la infancia y la adolescencia, en el marco del Día de Internet Segura. Durante la jornada celebrada en el Palacio de Cibeles, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha destacado la importancia de proteger a los jóvenes frente a adicciones y situaciones de acoso online, subrayando que denunciar este tipo de conductas “no es un síntoma de debilidad, sino de fortaleza”.

Asimismo, ha apelado a la corresponsabilidad de instituciones, centros educativos, familias y los propios jóvenes para prevenir riesgos en entornos digitales. En el encuentro se ha presentado el estudio (Des)protegidos online, financiado por el Ayuntamiento, que analiza violencia, desinformación y discriminación en el entorno digital entre jóvenes madrileños.

Según el informe, ocho de cada diez adolescentes y jóvenes han sufrido acoso online, el 84 % ha recibido mensajes insistentes con intención de quedar o intimar, y el 51 % ha recibido comentarios racistas, discriminatorios o mensajes de odio. Además, el 54 % de los encuestados considera necesario reforzar los sistemas de prevención y denuncia, mientras que el 30 % apunta a la formación y educación digital como herramientas clave.

La jornada también ha servido para presentar el manual de recomendaciones del proyecto, elaborado a partir de la participación de 240 jóvenes de entre 11 y 24 años de distintos centros educativos y espacios juveniles de Madrid.

El documento identifica riesgos, recoge experiencias y propone medidas para avanzar hacia un internet más seguro e inclusivo. El encuentro ha concluido con una mesa redonda en la que jóvenes, expertos, docentes y profesionales sanitarios ha reflexionado sobre cómo prevenir y combatir la violencia digital, reforzando la necesidad de un esfuerzo conjunto de toda la sociedad para proteger a la infancia y la adolescencia en el entorno online.