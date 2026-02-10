El autor del triple crimen de Morata, condenado a 36 años, pide repetir el juicio alegando un error del jurado

Dilawar Hussain, autor del triple homicidio de tres hermanos septugenarios en Morata de Tajuña en 2023 que cumple una condena de 36 años de prisión ha pedido repetir el juicio. Su defensa estima que hubo un error del jurado popular que llevó a no apreciar una atenuante de confesión que, en su opinión, sí correspondía. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha celebrado este martes una vista de apelación para ver el recurso que interpuso contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que apreció una atenuante de alteración psíquica pero no de arrebato u obcecación ni de confesión, como también pedía la defensa.

En la vista celebrada este martes, que ha presidido el titular del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, ha participado el condenado por videoconferencia desde el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña) pero solo ha intervenido brevemente para pedir que le rebajen la condena.

Extrema violencia

La sentencia, en consonancia con el veredicto dictado por unanimidad por el jurado popular, dio por acreditado que, como reconoció tras el crimen, el acusado mató a golpes "con extrema violencia" a Amelia, Ángeles y Pepe, naturales de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), porque le debían dinero, en un momento en el tenía un trastorno de personalidad que afectaba de forma leve sus capacidades.

La defensa del procesado ha señalado que en sus 35 años como letrado jamás había visto una confesión tan sincera y extensa y una colaboración tan completa con las autoridades como la de su representado desde que este se entregó a la Guardia Civil un mes después del crimen y confesó que había asesinado a los tres hermanos.

La clave está, aseguran, en una de las preguntas que se planteó al jurado popular sobre si consideraba que el procesado se entregó antes de saber que había un proceso penal contra él, a lo que el jurado respondió que no bajo el argumento de que el condenado había estado viendo noticias sobre el crimen antes de acudir a las autoridades.

Para el abogado, este razonamiento no es válido porque que el procesado viera noticias del crimen no quiere decir que este supiera que había un proceso abierto contra él específicamente.

En su opinión, la mera sospecha de que él podría ser en algún momento investigado no puede "desactivar" la atenuante de confesión, ya que todo el que comete un crimen tiene esta sospecha y no podría apreciarse entonces nunca esta circunstancia: "Habría que quitarla del Código Penal", ha ironizado.

El letrado ha defendido que se trata de "un error evidente" de interpretación del jurado que debería haber sido corregido por el presidente de la Sala en el momento en que se entregó el veredicto pero, como no fue así, la única solución ahora es la celebración de un nuevo juicio con un jurado distinto.

Reducción de la pena

De manera subsidiaria, ha pedido que, de no celebrarse el juicio de nuevo, se aprecie la atenuante de confesión, lo que podría reducir la condena de los 12 años actuales por cada homicidio a entre 5 y 10.

Por su parte, el fiscal ha defendido que no existe tal contradicción, entre otras cosas porque las noticias que vio Dilawar Hussain tras cometer el triple homicidio ya hablaban de sospechas sobre un prestamista, como era su caso, por lo que hay motivos para pensar que él tenía "la mosca detrás de la oreja".

El Ministerio Público ha asegurado que no hay motivo para declarar la nulidad del juicio y se ha opuesto a este recurso, que ahora deberá estudiar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para dictar la correspondiente sentencia.