Más de 500 tractores
Almeida recomienda el uso del transporte público ante la tractorada de mañana
El alcalde de Madrid apuesta por los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Metro ante la llegada de cientos de tractores este miércoles que complicarán la movilidad en el eje entre Colón y Atocha
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que la tractorada convocada para este miércoles, 11 de febrero, provocará problemas de movilidad en la capital, por lo que ha recomendado el uso del transporte público. Y es que, la previsión es que unos 500 tractores se sumen a la protesta agraria procedentes de distintas comunidades autónomas.
En declaraciones a la prensa, Almeida ha destacado que “no deja de ser un derecho fundamental de manifestación y reunión”, por lo que, según ha detallado el edil, el Consistorio trabaja de forma coordinada con la Delegación del Gobierno, responsable de autorizar la protesta y fijar su recorrido.
El alcalde ha reconocido que las limitaciones al tráfico “escapan del control” municipal, aunque ha insistido en que se están adoptando medidas para reducir sus efectos. No obstante, Almeida recomienda el uso de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Metro ante la llegada de cientos de tractores que podrían complicar la movilidad en el eje entre Colón y Atocha.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
- La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
- Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
- Servicios mínimos en Madrid: así afecta la huelga de Renfe este lunes, martes y miércoles
- Habla uno de los sanitarios de Samur agredidos: 'Fue una lluvia de golpes de uno, dos, tres minutos; se nos hizo eterno
- Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
- Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones