Más de 500 tractores

Almeida recomienda el uso del transporte público ante la tractorada de mañana

El alcalde de Madrid apuesta por los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Metro ante la llegada de cientos de tractores este miércoles que complicarán la movilidad en el eje entre Colón y Atocha

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida / Jesús Hellín - Europa Press

Javier Niño González

Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que la tractorada convocada para este miércoles, 11 de febrero, provocará problemas de movilidad en la capital, por lo que ha recomendado el uso del transporte público. Y es que, la previsión es que unos 500 tractores se sumen a la protesta agraria procedentes de distintas comunidades autónomas.

En declaraciones a la prensa, Almeida ha destacado que “no deja de ser un derecho fundamental de manifestación y reunión”, por lo que, según ha detallado el edil, el Consistorio trabaja de forma coordinada con la Delegación del Gobierno, responsable de autorizar la protesta y fijar su recorrido.

El alcalde ha reconocido que las limitaciones al tráfico “escapan del control” municipal, aunque ha insistido en que se están adoptando medidas para reducir sus efectos. No obstante, Almeida recomienda el uso de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Metro ante la llegada de cientos de tractores que podrían complicar la movilidad en el eje entre Colón y Atocha.

