Los alcaldes reivindican el cambio "de un sur dormitorio a un sur productivo"

Con un total de más de 645.000 habitantes, concentran a una de cada 11 personas que viven en la región. Bajo el título ‘El sur de la Comunidad de Madrid, un polo de atracción económica y empresarial’, los alcaldes y alcaldesas de cinco de los municipios más poblados de la región, Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Valdemoro, han conversado en una mesa redonda sobre los desafíos que afrontan sus municipios en el marco del encuentro Horizonte Madrid Sur, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Entre ellos, el desarrollo industrial, la retención del talento, la necesidad de colaboración institucional o vivienda.

Todo ello en el marco de una idea compartida. Como ha señalado el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, la zona ha pasado "de un sur dormitorio al sur productivo". Ha puesto como ejemplo, en su propio municipio, el potencial logístico, con una empresa con Logista, allí radicada, con una facturación anal de 13.500 millones de euros y más de 10.000 empleados, pero también el resto de regidores ha manifestado las posibilidades de sus localidades.

Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, la localidad que ha acogido el foro, avanzaba en sus palabras de apertura institucional del acto que el sur "no es periferia, el sur es motor de la Comunidad de Madrid. Y en concreto ha apuntado a su propia ciudad, donde, ha señalado, se registran los mejores datos de empleo en los últimos 18 años y donde se dispone de 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial, la misma extensión que de suelo residencial. "Getafe crece de manera equilibrada", ha enunciado. En el municipio, con 193.238 habitantes, tienen sede potentes empresas como Airbus.

En opinión de Javier Ayala, regidor desde 2018 de Fuenlabrada (190.076 habitantes), el cinturón sur, también su municipio, ha apostado por ese cambio de ciudad dormitorio a ciudad donde querer vivir. Y ello, ha reivindicado, con un tejido industrial "muy potente" que incluye el polígono de Cobo Calleja, más grande de Europa, ha señalado. Incluso David Conde, primer edil de Valdemoro, a la que ha definido como "la hermana pequeña" de la mesa, con casi 90.000 habitantes, ha apuntado a las fortalezas de su municipio, más poblado que numerosas capitales de provincia.

Alcorcón, ha definido su alcaldesa, Candelaria Testa, es "la puerta del sur" y pugna ahora por consolidar el empleo tecnológico, fundamentalmente en torno al sector biomédico aprovechando la presencia del Hospital Universitario de la localidad y de la Universidad Rey Juan Carlos. "En la Comunidad de Madrid hay mucho talento, y queremos que ese talento tenga derecho a quedarse en el barrio, a trabajar y vivir en el barrio".

La idea pone en el centro uno de los mayores desafíos que afronta este sur dinámico, el de la vivienda. Y uno de los aspectos también en que los alcaldes, dentro de la cordialidad que ha presidido el encuentro, más han enfrentado posturas. Los socialistas, Hernández, Ayala y Testa, han insistido en la necesidad de aplicar la Ley de Vivienda Estatal y declarar zonas tensionadas para limitar precios, ante lo que se encuentran, ha indicado la regidora de Alcorcón, con "un tapón ideológico" en la administración regional.

El alcalde de Valdemoro, el popular David Conde, ha subrayado, en cambio, que en su municipio el impulso a la vivienda protegida ha llegado de la mano del Plan Vive, impulsado por el Gobierno regional y en el marco del cual se están construyendo en esos momentos 500 casas en la localidad. Sara Hernández, en cambio, ha sido más crítica. "El Plan Vive no es un modelo de vivienda", ha opinado. "La Comunidad no está ejerciendo su competencia, está diseñado para dar terreno público a empresas para que construyan y gestionen. La administración debería construir".

Desde Leganés, su regidor, también del PP, ha defendido la colaboración con el sector privado y la flexibilización normativa. "Llegar desde lo público a todos los rincones es imposible, y lo dice un alcalde de una ciudad dnde vamos a dar 350 viviendas públicas con precio limitado. Pero me encuentro con que el sector privado no ha podido lanzar nuevos desarrollos porque no tiene suelo". "La lesgislación sectorial es mortal", ha sentenciado.