Ainhoa Moll: "El sur de la Comunidad de Madrid es un símbolo de dinamismo y visión de futuro"

El Periódico de España junto a Prensa Ibérica organiza el encuentro Horizonte Madrid Sur, que reúne este martes en Getafe a alcaldes de los municipios del sur de la Comunidad de Madrid para tomar el pulso a las perspectivas, los desafíos, las fortalezas y las necesidades de la región. Este evento es el primero del ciclo Horizonte Madrid que durante este año 2026 llevará este espacio de diálogo al norte, al este y al oeste de la región.

Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, señala que “el sur de la Comunidad de Madrid es hoy una pieza esencial en el engranaje del desarrollo económico y social de la región”. Explica que “su localización en el mapa, sus infraestructuras, su diversidad productiva y su capacidad de innovación la convierten en un gran polo de atracción empresarial”.

“El sur es, por muchas razones, símbolo de dinamismo y de visión de futuro”, subraya Moll que explica que estas localidades “se han consolidado como motor de un crecimiento que se apoya en una sólida base industrial y logística, y en un ecosistema tecnológico cada vez más potente”.

A este respecto, la directora editorial del grupo Prensa Ibérica manifiesta que “economía digital y transformación verde son dos caras de una misma moneda que está permitiendo aquí generar empleo, atraer talento y acometer proyectos estratégicos”.

En palabras de Ainhoa Moll, el objetivo de este encuentro es “identificar fortalezas con las que impulsar oportunidades y con las que abrir nuevos horizontes”. Para ello, expuso que desde Prensa Ibérica se busca “un diálogo sin maximalismos ideológicos y con espíritu de consenso; una conversación pública con alcaldes y directivos de empresas que anteponga, sobre todo, el interés de los propios ciudadanos”.

En este encuentro Horizonte Madrid Sur, detalla Ainhoa Moll, “prestaremos atención a asuntos tan importantes para las administraciones locales como el transporte, la gestión del agua, los residuos y los espacios urbanos”

De la mano de los alcaldes de ciudades con una gran población como Getafe, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada y Valdemoro, este encuentro permitirá comprobar “cómo el sur de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un polo de atracción económica y empresarial”, expone Moll. También se va a “dar voz a otras localidades de menor tamaño, como Titulcia o San Martín de Valdeiglesias, con cuyas alcaldesas se hablará de entorno rural, conectividad o infraestructuras”, indica.

La adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica puso de relieve que este acto “pretende ser una ventana abierta y plural desde la que asomarse a una reflexión serena y constructiva sobre las aspiraciones de los pueblos del sur de Madrid”.

Asegura que, desde el grupo editorial, se pretende “que este diálogo con los pueblos de Madrid sea útil y permita radiografiar el potencial y las oportunidades que tienen por delante las localidades del sur”. “Nuestra voluntad con este ciclo de encuentros es tender puentes y construir, entre todos, un futuro mejor para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, incide Moll.

En este sentido, destaca el papel de El Periódico de España que además de su “vocación nacional, viene prestando una atención especial a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid”. Señala que este diario “es un escaparate de la actualidad en el conjunto de los territorios del país, a partir del trabajo que desarrollan las 27 cabeceras de Prensa Ibérica, pero, a la vez, y guiado por una mirada local e hiperlocal que es seña de identidad de nuestro grupo, pone el foco en esta región, donde tiene su sede”.

Moll comparte que “el buen periodismo pisa el terreno, está en la calle, escucha a las corporaciones locales y, desde la cercanía, dialoga con los ciudadanos”. “Deseamos que este primer evento Horizonte Madrid Sur sea un éxito y ponga el listón muy alto a los que están por venir en el norte, el este y el oeste de la región", concluye.