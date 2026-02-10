El 112 de Madrid alcanza los 120 millones de llamadas desde su creación

Desde su creación, en 1998, el Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha recibido más de 120 millones de llamadas de ciudadanos que requerían asistencia . En 2025 atendió más de tres millones y medio de llamadas. Otro dato destacado: la activación de todos los servicios necesarios ante cualquier petición de auxilio o situación de emergencia registra una media de 70 segundos.

Con motivo de la celebración este miércoles del Día Europeo del 112, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado este organismo autonómico integrado en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en Pozuelo de Alarcón. En esta visita se han presentado algunos datos que radiografian el modo de operar del Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

En 2025, el 112 atendió un total de 3.672.960 llamadas, una cifra similar a la del ejercicio anterior, con 3.708.960, y que arroja una media de 10.063 al día de madrileños, que han requerido de los servicios de emergencias. Más de la mitad de estas comunicaciones, el 50,5 %, fueron para demandar asistencia sanitaria; la segunda causa fue el requerimiento de la presencia de Policía o Guardia Civil (24,5%); le siguen las incidencias relacionadas con el tráfico (12,4%); y, por último, la actuación de bomberos (6%).

En poco más de un minuto

Cuando los ciudadanos marcan el teléfono 112, primero les atiende un gestor, han explicado. Este gestor tarda de media 8 segundos en atender la llamada. En esta fase se ocupa de conocer qué está ocurriendo y dónde. Con esa información se deriva el aviso de forma automática a los servicios correspondientes, en una media de 70 segundos.

En muchas ocasiones es necesario la asistencia profesional de algún especialista sanitario, en seguridad o en emergencias por incendios. En estos casos, se transfiere la llamada desde el 112 para que estos profesionales sigan en comunicación con el demandante de ayuda.

Esta atención telefónica se hace, además, en 85 idiomas gracias a la teletraducción y los más demandados son, junto al castellano, el chino y el rumano.

Policía Municipal de Madrid, los más solicitados

El cuerpo más solicitado fue el de la Policía Municipal de Madrid, con 266.546 peticiones, seguido del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid Summa 112 (257.892), y Policía Nacional (159.995). Las cifras revelan además que los meses con más actividad fueron junio (336.353) y enero (326.655), y los de menos, febrero (270.515) y noviembre (281.921).

Noticias relacionadas

Una parte de las llamadas recibidas por el Centro de Emergencias Madrid 112 proceden de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, con 4.864 comunicaciones, seguidas desde Andalucía, con 2.991 y 2.679 desde Cataluña.