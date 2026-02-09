Servicios mínimos en Madrid: así afecta la huelga de Renfe este lunes, martes y miércoles

La huelga de maquinistas convocada para los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero de 2026 ya está afectando en la Comunidad de Madrid. Su impacto directo en el transporte ferroviario no solo afecta a trenes de Alta Velocidad o Media Distancia, sino que también a los trenes Cercanías.

Servicio mínimo en Madrid

El Ministerio ha fijado servicios mínimos con base en la afluencia en las diferentes franjas horarias. En el caso de Madrid, los trenes de Cercanías circularán al 75% en las franjas de mayor afluencia y al 50% durante el resto de la jornada. Renfe informa que el objetivo es asegurar la prestación de los servicios esenciales y los desplazamientos inaplazables de la ciudadanía, compatibilizándollos con el ejercicio del derecho de huelga.

El impacto se nota principalmente en los ejes de entrada y salida de la capital, ya que Renfe mantiene tres de cada cuatro trenes en los momentos de hora punta, aunque fuera de la franja de alta demanda, la frecuencia se reduce a la mitad. Desde la compañía se recomienda planificar las rutas con más tiempo y consultar con antelación los horarios. También se recomienda hacer uso de transporte alternativo durante las horas punta en caso de necesitar movilizarse con urgencia.

Justificante de retraso

Renfe informa que para las incidencias o retrados en Cercanías o metro, es posible solicitar un justificante de retraso al personal de la estación en caso de suspensión del servicio o un retrado superior a 15 o 20 minutos. Para ello tendrán que presentar la tarjeta de transporte y con ello el personal de Renfe expedirá el título que acredita la situación.

Además, en caso de Media Distancia o Alta Velocidad, se permite la anulación o el cambio de billetes sin coste por todos los canales de venta para quienes no deseen viahar durante esas jornadas de huelga o sus trenes resulten afectados