Seis bandas se suman a Foo Fighters, Nick Cave y Lorde en el Mad Cool 2026

Arranca la cuenta atrás para celebrar su décimo anivesario. A cinco meses de que se abran las puertas del Iberdrola Music, Mad Cool vuelve a agitar la espera con nuevas confirmaciones y un mensaje claro para los rezagados: los abonos empiezan a escasear. La principal novedad llega desde la cantera. Seis nombres emergentes se incorporan al cartel como ganadores de la 11ª edición de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, un proyecto para impulsar nuevos nombres de la industria. Entre ellos destaca Candela Gómez, una de las artistas con mayor proyección del circuito, que actuará el 9 de julio en la jornada de perfil más pop, con una propuesta fresca y enérgica.

El 10 de julio, día de pulso más rockero, sumará a los georgianos Tape Visitors y al empuje directo de Los Blody y Babylon. Completan esta tanda Bad Tomato (Portugal) y Break The Senses (Málaga), dos proyectos que llegarán con un directo más contundente, pensado para subir revoluciones en el recinto. Mientras el festival desvela piezas, el público responde: la organización ha advertido en redes de que quedan pocos abonos disponibles. Quienes estén valorando sumarse a la experiencia completa —cuatro días de conciertos— harían bien en no apurar los plazos si no quieren quedarse fuera.

En el apartado de grandes reclamos, la cita se apoya en una batería de actuaciones con carácter único en el calendario español. Foo Fighters volverá a tocar en España por primera vez desde 2017 y lo hará con un solo concierto en el país, según la organización. También figuran regresos muy esperados que, en esta edición, solo podrán verse en Mad Cool: Moby, Florence + The Machine, Pulp, Halsey y Nick Cave & The Bad Seeds.

El cartel también reserva espacio para debuts y primeras veces. Uno de los nombres que más miradas concentra es Jennie, en su proyecto en solitario al margen de Blackpink. Y, además, Lorde actuará por primera vez en Madrid para presentar su nuevo álbum, Virgin. A la lista se suman artistas consolidados como Twenty One Pilots, Zara Larsson, A Perfect Circle, The Last Dinner Party, Kasabian y Renée Rapp, además de un segundo escalón pensado para el descubrimiento: CMAT, Palaye Royale, Holly Humberstone, HotWax o Chloe Slater, entre otros.

Ambiente en el recinto Iberdrola Music de Villaverde durante el festival Mad Cool 2025. / Ricardo Rubio / Europa Press

Más allá de los nombres, el festival insiste en que esta edición quiere ser “la más cómoda” hasta la fecha. Los horarios ya están publicados para facilitar la planificación del público y la organización promete una optimización de la distribución del recinto con el objetivo de mejorar la experiencia de los asistentes.