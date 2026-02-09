Las redes sociales impactan en la salud mental de los adolescentes: un 76% sufre ansiedad si no tiene respuesta inmediata a sus mensajes

Las redes sociales influyen directamente en la inseguridad y en los niveles de ansiedad de los adolescentes. Hasta el 76,5% de las chicas de 17 años y un 57% de los chicos de 15 y 16 años aseguran sentir ansiedad cuando no reciben una contestación inmediata a sus mensajes.

Es una de las conclusiones del estudio Impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores presentado hoy en Madrid. El informe, elaborado por investigadores de las universidades Pontificia de Comillas y Rey Juan Carlos con apoyo de la Comunidad de Madrid, concluye que, en términos generales, la mitad de los adolescentes de 16 años manifiesta sentimientos de inseguridad cuando se quedan sin acceso a Internet.

La investigación se ha conducido entre 676 alumnos de entre 1º de la ESO (12 años) y 2º de Bachillerato (17 años) del Colegio Gredos San Diego de Moratalaz. Entre ellos, solo un 3,85% afirmaba no utilizar redes sociales y un 98,5% reconoce la necesidad de permanecer conectado.

El estudio ha evaluado también la afectación sobre el hábito de dormir. El 60% de los adolescentes pierde horas de sueño. Asimismo, mantienen los investigadores, un 20% oculta el tiempo real de conexión.

De los resultados del informe, todavía preliminares, se concluye que TikTok es, en términos generales, la más utilizada por los adolescentes entre las redes sociales por las que se ha preguntado. Entre los 11 y los 12 años, YouTube muestra un uso más intensivo, pero a partir de los 13 años y hasta los 16 e TikTok la predominante. Entre los 14 y los 17 años aumenta el uso de Instagram, aunque sigue siendo predominante el de TikTok.