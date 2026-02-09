El PSOE reclama que el alcalde Móstoles comparezca en la Asamblea de Madrid

El PSOE también sigue apretando por el caso de presunto acoso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Después de que esta mañana Más Madrid registrase un escrito pidiendo el cese de Ana Millán por "tapar" el asunto, los socialistas han presentado otro pidiendo la comparecencia del regidor popular ante la Comisión de la Mujer de la Cámara regional para dar explicaciones.

Así lo ha anunciado tras la Junta de Portavoces la representante de la formación, Mar Espinar, quien ha reprochado públicamente que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, enviase a sus "diputados de máxima confianza", Alfonso Serrano y la propia Millán, para que la denunciante "se callara la boquita".

"El futuro de Ayuso es tan oscuro como el de Serrano como el de Millán", ha asegurado Espinar en declaraciones a los medios, en las que ha instado al líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a intervenir en el PP de Madrid ya que "no pueden seguir ni un momento más en su cargo".

En la misma línea que Más Madrid, la portavoz del Grupo Socialista ha reclamado también la dimisión como vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid de Millán, a la que quieren que la cámara declare "persona non grata" para el cargo por "no responder a los principios de libertad, justicia e igualdad".

Preguntado al respecto de esta petición, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, ha replicado que no le parece "muy pertinente", ya que no es tarea de la Asamblea "fiscalizar a los ayuntamientos ni a las empresas privada". Además, ha asegurado de forma tajante que "ni Ana Millán ni nadie va a dimitir" por el caso y ha reiterado, como ya dijero Ayuso ayer, que el PP no va a "contribuir al desprestigio de una persona sin prueba".