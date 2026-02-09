Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INNOVACIÓN

Mazor, el robot de última generación que llega al Hospital Universitario La Princesa para operar la columna con precisión milimétrica

La Comunidad de Madrid invierte 1,3 millones en esta tecnología, con la que se prevé tratar a 60 pacientes el primer año y realizar intervenciones mínimamente invasivas

La Princesa estrena el robot neuroquirúrgico Mazor para operar cirugía compleja de columna en la sanidad pública madrileña.

La Princesa estrena el robot neuroquirúrgico Mazor para operar cirugía compleja de columna en la sanidad pública madrileña. / Comunidad de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid ha incorporado al Hospital público Universitario de La Princesa un robot neuroquirúrgico de última generación para el abordaje de cirugía compleja de columna. La inversión regional, de 1,3 millones de euros, permitirá optimizar procedimientos de alta precisión en patologías como fracturas vertebrales, tumores espinales o la estenosis del canal vertebral.

Primer paciente operado: intervención en noviembre

El Hospital público Universitario de La Princesa ya ha utilizado este nuevo recurso en un primer caso. Un varón de 47 años con estenosis del canal vertebral fue operado por el Servicio de Neurocirugía el pasado noviembre. El paciente sufría dolor severo y pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores, lo que le impedía desarrollar con normalidad sus actividades cotidianas. Tras la intervención, ha recuperado plenamente su capacidad funcional.

La Princesa estrena el robot neuroquirúrgico Mazor para operar cirugía compleja de columna en la sanidad pública madrileña.

La Princesa estrena el robot neuroquirúrgico Mazor para operar cirugía compleja de columna en la sanidad pública madrileña. / Comunidad de Madrid

Cómo funciona el robot Mazor

El robot, denominado Mazor, integra software avanzado de planificación quirúrgica, instrumental de máxima precisión y un sistema de navegación intraoperatoria. Esta combinación permite a los neurocirujanos visualizar la anatomía del paciente en tres dimensiones, planificar la intervención de forma personalizada y ejecutarla con exactitud milimétrica en tiempo real.

Además, el equipo facilita la colocación precisa de implantes cuando es necesario, lo que incrementa la seguridad del procedimiento y reduce el riesgo de complicaciones.

Cirugía mínimamente invasiva y menos hospitalización

Como ventaja añadida, en la mayoría de los casos las operaciones pueden realizarse de manera mínimamente invasiva. Esto se traduce en una recuperación más rápida y una disminución significativa de los días de hospitalización, según la información facilitada por la Comunidad de Madrid.

La Princesa estrena el robot neuroquirúrgico Mazor para operar cirugía compleja de columna en la sanidad pública madrileña.

La Princesa estrena el robot neuroquirúrgico Mazor para operar cirugía compleja de columna en la sanidad pública madrileña. / Comunidad de Madrid

La previsión es que 60 pacientes puedan beneficiarse durante el primer año de la incorporación del Mazor, una técnica que se irá implantando progresivamente como opción preferente en muchos de estos procedimientos. La llegada de este robot se suma a la tecnología ya existente en La Princesa desde 2024 con el robot Da Vinci y sitúa al complejo como uno de los mejor dotados del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Neurocirugía. Su Servicio especializado es referencia para cerca de un millón de ciudadanos en la región.

La Princesa estrena el robot neuroquirúrgico Mazor para operar cirugía compleja de columna en la sanidad pública madrileña.

La Princesa estrena el robot neuroquirúrgico Mazor para operar cirugía compleja de columna en la sanidad pública madrileña. / Comunidad de Madrid

La actividad asistencial supera las 700 intervenciones quirúrgicas anuales, entre ellas más de 200 craneotomías y cerca de 60 cirugías complejas de columna vertebral. Además, el equipo atiende a pacientes de numerosas comunidades autónomas en tres áreas de alta complejidad: Epilepsia Refractaria, Trastornos del Movimiento (como la Enfermedad de Parkinson) y Neuromodulación del Dolor Neuropático Refractario.

Investigación y red nacional RENACER

Los neurocirujanos del Hospital público Universitario de La Princesa participan en múltiples proyectos de investigación nacionales e internacionales. Además, el centro forma parte de la Red Nacional de Metástasis Cerebrales (RENACER), que agrupa a centros de referencia en investigación y tratamiento de esta patología a nivel nacional.

