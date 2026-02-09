TRANSPORTES
"He tenido que llamar al hospital para decir que no llegaba": Ana y otros pasajeros de Cercanías Madrid denuncian que no se están cumpliendo los servicios mínimos
Con esperas que han superado los 30 minutos en muchas de las líneas, los usuarios sufren los primeros efectos de la huelga de trenes
Hoy, 9 de febrero, ha dado comienzo la huelga de trenes convocada por los sindicatos ferroviarios en protesta por los recientes accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). La Secretaría de Estado de Transportes anunciaba que durante el paro, que se mantendrá a lo largo de tres jornadas hasta el próximo 11 de febrero los servicios mínimos en Cercanías alcanzarían el 75% en hora punta y el 50% el resto del día.
Sin embargo, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha podido comprobar a bordo de varios cercanías que estos datos se alejan de la realidad vivida por los usuarios habituales, quienes han llegado a sufrir más de 30 minutos de demoras en varias líneas. "Hombre, servicios mínimos son 20 minutos, y no que llevamos aquí ya una hora esperando", se quejaba un usuario mientras esperaba a la línea C-3.
Línea C-3 dirección Aranjuez
Desde primera hora de la mañana, la línea C-3 dirección Aranjuez sufría fuertes retrasos. A su llegada a la estación de El Casar varios usuarios denunciaban que, pese a que solo habían pasado dos trenes a las 5:30 y a las 7:20 de la mañana, se les había sido denegado el justificante por retraso. "Me han llamado expresamente para avisarme de que no se darían justificantes a lo largo del día de hoy, al ser una situación de huelga, si justificamos un retraso no estamos haciendo presión", explicaban desde información para este diario.
Tras la notificación a las 09:14 de que los trenes C-3 con origen en Chamartín y destino Aranjuez iniciarían su recorrido desde la estación de Atocha, la confusión ha reinado entre los usuarios. A las 11:00 de la mañana, este periódico ha podido constatar que la situación en la estación de Sol generaba desesperación entre los pasajeros. Mientras que algunos afirmaban llevar esperando a la C-3 más de dos horas, otros argumentaban que los trenes dirección Aranjuez habían comenzado a ser anunciados bajo el rótulo de "Atocha" tras la comunicación emitida por el canal de difusión de Renfe.
Líneas C-4a y C-4b dirección Parla
Aunque durante las primeras horas de la mañana la línea C-4 dirección Parla circulaba en un intervalo aproximado de 10 minutos a su paso por Villaverde Alto, a las 11:15 en la estación de Sol, la situación era similar a la de la línea C-3. "El último pasó a las 9:15 de la mañana", explicaba Ana, usuaria habitual, "he tenido que llamar al hospital para avisar de que no llegaba".
María y Jorge, acompañados de un grupo de amigos llevaban cerca de hora y media esperando: "Entendemos la huelga, quizá hemos sido muy optimistas, como dijeron entre el 75% y 50% hemos pensado que sería cosa de 20 minutos". Finalmente, hemos podido ser testigos de cómo han decidido buscar otra alternativa y han salido de la estación en busca de un autobús.
En torno a las 11:30, a su llegada a la estación de Atocha la C-4 efectuaba su entrada por la vía 6 (diferente a la habitual) causando unos minutos de carrera entre vías y mucha confusión sobre todo entre la gente de mayor edad. Ante las fuertes acumulaciones en el andén provocadas por la huelga, Cercanías ha anunciado a lo largo de la mañana varias limitaciones en el acceso a la estación de Parla.
Línea C-5 en ambas direcciones
A las 8:41 de la mañana varios usuarios afirmaban llevar esperando a la línea C-5 en dirección Fuenlabrada/Humanes más de media hora. Finalmente, 25 minutos después, a las 09:10, el tren efectuaba su entrada a la estación. A pesar de los intentos por agolparse dentro de los vagones, muchos usuarios han tenido que resignarse a esperar al siguiente tren debido a las fuertes aglomeraciones.
Esta línea, que ya generaba tensiones respecto a su frecuencia y fuertes demoras previo a la convocatoria de la huelga, también se veía afectada en su dirección a Móstoles/El Soto que sufría parones puntuales del servicio de hasta 40 minutos de duración.
Líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10
El resto de líneas como la C-7 dirección Alcalá de Henares, o la C-2 dirección Guadalajara circulaban con menor frecuencia. "Llevábamos ya un buen rato esperando, pero es que vienen muy llenos y no te puedes subir", explicaban para EPE desde la estación de Atocha una pareja de personas mayores sentados en un banco a la espera de un anuncio en la pantalla de la vía.
También las líneas C-8a, C-8b y C-10 han sufrido demoras de 1 hora aproximadamente, provocando que Renfe recomendase directamente el uso de transporte alternativo.
