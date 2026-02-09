"He tenido que llamar al hospital para decir que no llegaba": Ana y otros pasajeros de Cercanías Madrid denuncian que no se están cumpliendo los servicios mínimos

Hoy, 9 de febrero, ha dado comienzo la huelga de trenes convocada por los sindicatos ferroviarios en protesta por los recientes accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). La Secretaría de Estado de Transportes anunciaba que durante el paro, que se mantendrá a lo largo de tres jornadas hasta el próximo 11 de febrero los servicios mínimos en Cercanías alcanzarían el 75% en hora punta y el 50% el resto del día.

Sin embargo, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha podido comprobar a bordo de varios cercanías que estos datos se alejan de la realidad vivida por los usuarios habituales, quienes han llegado a sufrir más de 30 minutos de demoras en varias líneas. "Hombre, servicios mínimos son 20 minutos, y no que llevamos aquí ya una hora esperando", se quejaba un usuario mientras esperaba a la línea C-3.

Línea C-3 dirección Aranjuez

Pasajeros esperando en la estación El Casar C-3 / I. P.

Desde primera hora de la mañana, la línea C-3 dirección Aranjuez sufría fuertes retrasos. A su llegada a la estación de El Casar varios usuarios denunciaban que, pese a que solo habían pasado dos trenes a las 5:30 y a las 7:20 de la mañana, se les había sido denegado el justificante por retraso. "Me han llamado expresamente para avisarme de que no se darían justificantes a lo largo del día de hoy, al ser una situación de huelga, si justificamos un retraso no estamos haciendo presión", explicaban desde información para este diario.

A través del canal oficial de WhatsApp, Cercanías notificaba a los usuarios a las 09:14 que los trenes C-3 con origen Chamartín y destino Aranjuez iniciarían su recorrido desde la estación de Atocha / Cercanías Madrid

Tras la notificación a las 09:14 de que los trenes C-3 con origen en Chamartín y destino Aranjuez iniciarían su recorrido desde la estación de Atocha, la confusión ha reinado entre los usuarios. A las 11:00 de la mañana, este periódico ha podido constatar que la situación en la estación de Sol generaba desesperación entre los pasajeros. Mientras que algunos afirmaban llevar esperando a la C-3 más de dos horas, otros argumentaban que los trenes dirección Aranjuez habían comenzado a ser anunciados bajo el rótulo de "Atocha" tras la comunicación emitida por el canal de difusión de Renfe.

Líneas C-4a y C-4b dirección Parla

Pasajeros esperando al Cercanías en Villaverde / I. P.

Aunque durante las primeras horas de la mañana la línea C-4 dirección Parla circulaba en un intervalo aproximado de 10 minutos a su paso por Villaverde Alto, a las 11:15 en la estación de Sol, la situación era similar a la de la línea C-3. "El último pasó a las 9:15 de la mañana", explicaba Ana, usuaria habitual, "he tenido que llamar al hospital para avisar de que no llegaba".

María y Jorge, acompañados de un grupo de amigos llevaban cerca de hora y media esperando: "Entendemos la huelga, quizá hemos sido muy optimistas, como dijeron entre el 75% y 50% hemos pensado que sería cosa de 20 minutos". Finalmente, hemos podido ser testigos de cómo han decidido buscar otra alternativa y han salido de la estación en busca de un autobús.

Las limitaciones al acesso en la estación de Parla se han sucedido a lo largo de toda la mañana / Cercanías Madrid

En torno a las 11:30, a su llegada a la estación de Atocha la C-4 efectuaba su entrada por la vía 6 (diferente a la habitual) causando unos minutos de carrera entre vías y mucha confusión sobre todo entre la gente de mayor edad. Ante las fuertes acumulaciones en el andén provocadas por la huelga, Cercanías ha anunciado a lo largo de la mañana varias limitaciones en el acceso a la estación de Parla.

Línea C-5 en ambas direcciones

A las 8:41 de la mañana varios usuarios afirmaban llevar esperando a la línea C-5 en dirección Fuenlabrada/Humanes más de media hora. Finalmente, 25 minutos después, a las 09:10, el tren efectuaba su entrada a la estación. A pesar de los intentos por agolparse dentro de los vagones, muchos usuarios han tenido que resignarse a esperar al siguiente tren debido a las fuertes aglomeraciones.

Pasajeros esperando al cercanías en la C-5 Madrid. / I. P.

Esta línea, que ya generaba tensiones respecto a su frecuencia y fuertes demoras previo a la convocatoria de la huelga, también se veía afectada en su dirección a Móstoles/El Soto que sufría parones puntuales del servicio de hasta 40 minutos de duración.

Situación del puesto de información de Atocha. / I. P.

Líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10

El resto de líneas como la C-7 dirección Alcalá de Henares, o la C-2 dirección Guadalajara circulaban con menor frecuencia. "Llevábamos ya un buen rato esperando, pero es que vienen muy llenos y no te puedes subir", explicaban para EPE desde la estación de Atocha una pareja de personas mayores sentados en un banco a la espera de un anuncio en la pantalla de la vía.

También las líneas C-8a, C-8b y C-10 han sufrido demoras de 1 hora aproximadamente, provocando que Renfe recomendase directamente el uso de transporte alternativo.