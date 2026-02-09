Obras de 15,7 millones en la A-2 para mejorar la movilidad y el transporte público en el corredor del Henares

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato de 15,7 millones de euros para las obras de mejora de la accesibilidad y la movilidad del transporte público en la autovía A-2, en el tramo comprendido entre el enlace de Arturo Soria y el enlace de San Fernando - Coslada, en la Comunidad de Madrid.

El proyecto contempla dos actuaciones independientes en la margen izquierda de la A-2, en sentido entrada a Madrid, con una longitud total aproximada de 4,2 kilómetros, según informó Transportes en un comunicado.

Primera actuación: ampliación de carriles y mejora de vías de servicio

La primera intervención se llevará a cabo entre el kilómetro 7,800 y el 8,650, ampliando el tramo trenzado de la margen izquierda, a la altura del km 8,200, a dos carriles, desde el puente de la calle Guadalajara hasta su unión con la calle Peonías.

Con esta modificación, el carril derecho se destinará al tráfico circulante desde el enlace de Canillejas hasta la calle Peonías, mientras que el carril izquierdo permitirá el trenzado con el tronco de la autovía, evitando interferencias entre distintos flujos de vehículos.

Para optimizar el funcionamiento de las líneas de autobuses metropolitanos, se ampliará la vía de servicio bidireccional en la margen izquierda y se diseñará una glorieta para facilitar los giros a la izquierda.

Estos cambios implicarán modificaciones parciales en los sentidos de circulación de las calles Isla de Cuba y Estanislao Gómez, así como el traslado de una parada de autobús.

Segunda actuación: carril bus exclusivo y mejora de salida a la M-40

La segunda fase se ejecutará entre el Nudo de Eisenhower y el Nudo de San Fernando, entre los km 11,500 y 14,900, e incluye la construcción de un carril adosado exclusivo para transporte colectivo junto al tronco de la A-2.

Además, se mejorará la salida hacia la M-40, sustituyendo el actual carril de deceleración por una divergencia optimizada. La creación del nuevo carril bus exigirá la reposición de calles aledañas para garantizar la continuidad de la circulación.

Objetivo: mejorar la movilidad en el corredor del Henares

El Ministerio de Transportes ha subrayado que la A-2 es uno de los principales ejes de entrada y salida al este de Madrid, utilizado tanto para tráfico de larga distancia como para conexiones interurbanas.

El objetivo de estas actuaciones es mejorar la movilidad del transporte público y privado en todo el corredor del Henares y optimizar el funcionamiento del transporte colectivo en la autovía A-2, según el departamento dirigido por Óscar Puente.