Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Huelga de TrenesAlcalde de MóstolesAgresión SamurBaliza V-16Carnaval en FuenlabradaBenidorm FestRafa Sánchez La UniónProyecto Hombre Madrid
instagramlinkedin

TRANSPORTE EN MADRID

Obras de 15,7 millones en la A-2 para mejorar la movilidad y el transporte público en el corredor del Henares

El Ministerio de Transportes adjudica la ampliación de carriles, construcción de glorietas y optimización de líneas de autobuses metropolitanos

Obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la A-2, entre el enlace de Arturo Soria y el enlace de San Fernando - Coslada

Obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la A-2, entre el enlace de Arturo Soria y el enlace de San Fernando - Coslada / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Paula Correa

efe

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato de 15,7 millones de euros para las obras de mejora de la accesibilidad y la movilidad del transporte público en la autovía A-2, en el tramo comprendido entre el enlace de Arturo Soria y el enlace de San Fernando - Coslada, en la Comunidad de Madrid.

El proyecto contempla dos actuaciones independientes en la margen izquierda de la A-2, en sentido entrada a Madrid, con una longitud total aproximada de 4,2 kilómetros, según informó Transportes en un comunicado.

Primera actuación: ampliación de carriles y mejora de vías de servicio

La primera intervención se llevará a cabo entre el kilómetro 7,800 y el 8,650, ampliando el tramo trenzado de la margen izquierda, a la altura del km 8,200, a dos carriles, desde el puente de la calle Guadalajara hasta su unión con la calle Peonías.

Con esta modificación, el carril derecho se destinará al tráfico circulante desde el enlace de Canillejas hasta la calle Peonías, mientras que el carril izquierdo permitirá el trenzado con el tronco de la autovía, evitando interferencias entre distintos flujos de vehículos.

Para optimizar el funcionamiento de las líneas de autobuses metropolitanos, se ampliará la vía de servicio bidireccional en la margen izquierda y se diseñará una glorieta para facilitar los giros a la izquierda.

Estos cambios implicarán modificaciones parciales en los sentidos de circulación de las calles Isla de Cuba y Estanislao Gómez, así como el traslado de una parada de autobús.

Segunda actuación: carril bus exclusivo y mejora de salida a la M-40

La segunda fase se ejecutará entre el Nudo de Eisenhower y el Nudo de San Fernando, entre los km 11,500 y 14,900, e incluye la construcción de un carril adosado exclusivo para transporte colectivo junto al tronco de la A-2.

Además, se mejorará la salida hacia la M-40, sustituyendo el actual carril de deceleración por una divergencia optimizada. La creación del nuevo carril bus exigirá la reposición de calles aledañas para garantizar la continuidad de la circulación.

Objetivo: mejorar la movilidad en el corredor del Henares

El Ministerio de Transportes ha subrayado que la A-2 es uno de los principales ejes de entrada y salida al este de Madrid, utilizado tanto para tráfico de larga distancia como para conexiones interurbanas.

Noticias relacionadas

El objetivo de estas actuaciones es mejorar la movilidad del transporte público y privado en todo el corredor del Henares y optimizar el funcionamiento del transporte colectivo en la autovía A-2, según el departamento dirigido por Óscar Puente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  2. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  3. Huelga de Cercanías: fechas, horarios, servicios mínimos y cómo afectará a los viajeros de Alcalá de Henares
  4. Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
  5. Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
  6. La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas
  7. Cercanías Madrid afronta tres días de huelga: Renfe fija un 75 % en hora punta y un 50 % en hora valle
  8. La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre

Obras de 15,7 millones en la A-2 para mejorar la movilidad y el transporte público en el corredor del Henares

Obras de 15,7 millones en la A-2 para mejorar la movilidad y el transporte público en el corredor del Henares

El mejor torrezno de Madrid se hace en esta popular taberna ubicada en Ventas: "Crujiente por fuera, jugoso por dentro"

El mejor torrezno de Madrid se hace en esta popular taberna ubicada en Ventas: "Crujiente por fuera, jugoso por dentro"

Revelan el mecanismo cerebral de la intuición visual

Revelan el mecanismo cerebral de la intuición visual

El lado oscuro de Madrid: el festival que trae lo mejor del cine fantástico europeo a España (con homenaje a Ivana Baquero)

El lado oscuro de Madrid: el festival que trae lo mejor del cine fantástico europeo a España (con homenaje a Ivana Baquero)

Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026

Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026

Madrid se pone redonda: las nuevas pizzas (y formatos) que aterrizan en febrero, del 'calzone' legendario al 'slice' neoyorquino

Madrid se pone redonda: las nuevas pizzas (y formatos) que aterrizan en febrero, del 'calzone' legendario al 'slice' neoyorquino