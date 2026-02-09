Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRADICIONES

Móstoles busca la receta de las celebraciones familiares en la segunda edición de "Mi Mejor Receta"

El Ayuntamiento abre el concurso dedicado a platos de días festivos y admite propuestas hasta el 30 de abril

Las empanadillas, un clásico en nuestros hogares.

Las empanadillas, un clásico en nuestros hogares. / FREEPIK

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

A barriga llena, corazón contento. Y si es en familia, todavía más. La comida reúne, celebra y guarda memoria: ese plato de siempre, la receta heredada o el sabor que automáticamente nos lleva a una fecha especial. Con ese espíritu, el Ayuntamiento de Móstoles impulsa la segunda edición de "Mi Mejor Receta", un certamen que busca poner en valor la cocina tradicional y fortalecer los vínculos entre los vecinos.

A través de la Concejalía de Contratación, Mayores y Bienestar Social, ha lanzado esta iniciativa dirigida a los vecinos de la ciudad con el objetivo de fomentar la participación, poner en valor el recetario local y reforzar los vínculos sociales entre los mostoleños.

En esta edición, la temática gira en torno a los días festivos. El concurso invita a presentar una receta significativa que los participantes hayan preparado en numerosas ocasiones con motivo de celebraciones familiares, fiestas navideñas u otras fechas señaladas.

Móstoles busca la &quot;mejor receta&quot; entre los vecinos de la ciudad.

Móstoles busca la "mejor receta" entre los vecinos de la ciudad. / Ayuntamiento de Móstoles

Cómo participar y dónde presentar la receta

Las recetas podrán presentarse hasta el 30 de abril. Para participar, los interesados deberán cumplimentar la ficha de inscripción y la autorización de participación en el certamen.

La documentación puede recogerse en la conserjería del centro de mayores Juan XXIII, nº 6. Una vez completada, junto con la receta, podrá enviarse por correo electrónico a autonomiaycuidados@ayto-mostoles.es o entregarse presencialmente en el mismo centro.

Premio y degustación del plato ganador

Un jurado será el encargado de valorar las propuestas presentadas y seleccionar la receta ganadora, que se dará a conocer durante la ceremonia de entrega de premios prevista para la Semana del Mayor de Móstoles, que se celebra durante la primera semana de octubre.

La receta galardonada se publicará con el nombre de su autor. Además, el Ayuntamiento ha señalado que todas las personas beneficiarias del servicio municipal de comida a domicilio (CAD) podrán degustar el plato ganador.

TEMAS

