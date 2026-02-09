Moñino afirma en Madrid que Vox es "imparable" en todas las regiones

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado este lunes que su partido es "imparable" en "todas las regiones de España", incluida la Comunidad de Madrid, y ha asegurado que "ninguna campaña ni ningún cordón sanitario" logrará frenar su avance político.

Moñino ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea madrileña, donde ha valorado los resultados electorales de Vox en Aragón, comunidad en la que el partido ha duplicado su representación parlamentaria y se convierte en clave para la formación de gobierno junto al Partido Popular.

"La campaña de desprestigio, los cordones sanitarios y el bipartidismo con el apoyo de la extrema izquierda no van a frenar a un pueblo que ha decidido recuperar su voz", ha sostenido la portavoz madrileña de Vox. En este sentido, ha vinculado los resultados de Aragón y Extremadura con lo que ha calificado como "el éxito del sentido común" y "el batacazo del bipartidismo".

Además, Pérez Moñino ha asegurado que los ciudadanos están "hartos de la mafia del PSOE y de la estafa del PP", reforzando el discurso crítico de su formación hacia los dos grandes partidos nacionales.

El PP ve un desgaste del sanchismo y refuerza su liderazgo

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha interpretado los resultados electorales como una señal de que "el sanchismo se desmorona" y de que el PP "se refuerza allí donde gobierna". Según ha señalado, los populares amplían su ventaja sobre el PSOE, liderado en Aragón por Pilar Alegría.

Díaz-Pache también ha pronosticado que los madrileños seguirán respaldando el proyecto de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, al considerar que su modelo de gobierno "funciona".

El PSOE admite malos resultados y Más Madrid felicita a la Chunta Aragonesista

Desde el PSOE, su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, ha reconocido que los resultados electorales "no han sido buenos" y ha mostrado su preocupación por la "actitud desenfrenada del PP por fagocitar a Vox", lo que, a su juicio, provoca una "mimetización" entre ambas formaciones.

No obstante, Espinar ha afirmado que el Gobierno regional está "agotado" y ha augurado que en las elecciones autonómicas de 2027 es "cada vez más posible" que el actual secretario general del PSOE-M, Óscar López, se convierta en presidente de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha felicitado a la Chunta Aragonesista por sus resultados electorales, que atribuye a su forma de "combatir a los reaccionarios", y ha expresado su deseo de que "sea la semilla para recuperar un gobierno progresista en el próximo ciclo político".