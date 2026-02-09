El mejor torrezno de Madrid se hace en esta popular taberna ubicada en Ventas: "Crujiente por fuera, jugoso por dentro"

Cruje y se oye. En Madrid ya hay un torrezno con nombre propio: el de La Taberna La Tienta, en Ventas, que se ha coronado como Mejor Torrezno de la Comunidad de Madrid y se ha ganado el billete a la final del Mejor Torrezno del Mundo. Madrid es una de las zonas con mayor afición al buen Torrezno de Soria, el gran aperitivo soriano es ya un común en las barras de los bares madrileños.

Concretamente, el restaurante, situado en la calle Alejandro González, 7, se impuso en la semifinal autonómica a otros ocho establecimientos madrileños con una propuesta elaborada con producto amparado por la Marca de Garantía Torrezno de Soria y el restaurante Virrey Palafox, al mando de la convocatoria. La decisión se tomó tras una cata a ciegas en la que el jurado valoró sabor, aroma, textura y presentación. El crujido también tuvo un papel determinante: el sonido al partir la corteza fue uno de los aspectos más observados, al tratarse de una de las señas de identidad del torrezno.

Sobre el proceso, desde el establecimiento apuntan algunas claves: "Hornear a fuego lento durante muchas horas y luego un buen apretón para conseguir esa jugosidad en la carne y el crujiente de la corteza". "Crujiente por fuera, jugoso por dentro", definen. Los torreznos de esta taberna recomendada por la Guía Repsol están en carta por 9,50 euros la media ración y 16 euros la ración entera.

Una final en directo en El Burgo de Osma

Tras esta semifinal autonómica, los finalistas de Madrid competirán en la final del concurso, prevista para el domingo 8 de marzo en El Burgo de Osma (Soria). Allí deberán elaborar en directo torreznos de Soria en un tiempo máximo de 60 minutos, que serán catados por un jurado compuesto por periodistas y chefs nacionales.

Para alzarse con el premio, los participantes deberán superar una evaluación que incluye criterios como sabor, aroma, textura y presentación, además de aspectos ligados a la técnica de elaboración: que "entre por la vista", que cruja al partir, que la carne resulte melosa y que el conjunto mantenga un equilibrio entre grasa y magro, con una corteza consistente y sin resultar grasiento.