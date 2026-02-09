Más Madrid reclama el cese de Ana Millán por "tapar el caso de acoso sexual" del acalde de Móstoles

La oposición no tiene intención de aflojar la presión alrededor de este asunto. Más Madrid ha registrado este lunes un escrito en la Mesa de la Asamblea de Madrid reclamando a su presidente, Enrique Ossorio, el cese de Ana Millán por su participación en el encubrimiento del caso de supuesto acoso sexual que salpica del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Firmado por la portavoz regional de la formación, Manuela Bergerot, el documento sostiene que la continuidad de Millán en la Mesa “coloca” a la Asamblea en una situación de deterioro institucional y considera “insostenible” que mantenga el cargo tras los hechos conocidos la semana pasada, cuando salió a la luz que una exconcejala de la localidad había denunciado internamente a Bautista por acoso laboral y sexual.

"Hemos escuchado como la señora Millán se ha dedicado a presionar a una mujer que denunciaba haber sufrido un acoso laboral como represalia por no haberse sometido a los deseos sexuales de un superior", denuncia. En vez de "garantizar una investigación garantista", la número 3 del PP de Madrid "hizo lo posible por silenciarlos", presionando a la presunta víctima para que "guardara silencio" y "no presentara denuncia", añade.

El escrito recuerda también que Millán llegó al Parlamento regional “en plena investigación por el llamado Caso Neverland, con origen en el caso Púnica”, y alude a que dicha investigación habría señalado la “existencia de indicios suficientes” de varios delitos.

Más Madrid encuadra su petición en la obligación institucional de combatir el acoso y el machismo, y advierte de que los protocolos “no pueden ser un papel mojado” si terminan “garantizando la impunidad de quienes cometan acoso sexual y laboral”. Por todo ello, "le solicito con máxima solemnidad" que "solicite a Dª Ana Millán Arroyo la renuncia, al menos, a su cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid", concluye la misiva.