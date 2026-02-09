TEMPORAL EN MADRID
Se mantiene el nivel rojo por desbordamiento de los ríos Jarama, Alberche y Henares
La Delegación de Gobierno pide a los ciudadanos precaución máxima
EP
La Confederación Hidrográfica del Tajo continúa con el nivel rojo activado en varias estaciones de medición de la Comunidad de Madrid, entre las que están las de los ríos Jarama, Henares y Alberche.
Según ha informado este lunes la Delegación del Gobierno en su redes sociales, en la cuenca del río Jarama siguen en nivel rojo las estaciones de medición de Puente Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando (San Fernando de Henares), Algete (San Sebastián de los Reyes), San Fernando (Madrid) y Valdepeñas (Patones).
En el caso de la cuenca del río Alberche se mantiene en nivel rojo la estación de medición de Aldea del Fresno, en la localidad del mismo nombre, y en el caso del río Henares la estación de Espinillo (Alcalá de Henares).
Por este motivo la Delegación pide a los ciudadanos precaución máxima ya que existe riesgo de desbordamientos, que eviten acercarse a los cauces y que respeten las indicaciones de los servicios de emergencia.
