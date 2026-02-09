Madrid, contra la prohibición de las redes para menores de 16 de Sánchez: "Prohibir no ayuda al autocontol"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha trasladado hoy su oposición a la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la semana pasada. "Limitar el uso de las redes sociales, los mismos adolescentes y los profesionales nos lo han trasladado, no sería adecuado en el sentido de que no ayudas a los jóvenes a ese autocontrol que es necesario a la hora de interactuar con algo que ha venido para quedarse", ha señalado tras la presentación de un estudio, apoyado por la propia Comunidad de Madrid, en el que se alerta del impacto de las redes en la inseguridad y la ansiedad de los menores.

"Las prohibiciones sine die y generalizadas no les van a ayudar a no acceder, sino que nos van a llevar a un descontrol de cómo se están utilizando, de quién las está utilizando y en qué sentido, perjudican", ha abundado Dávila.

A su juicio, frente a la prohibición hay que trabajar en "concienciar" respecto a la utilización inadecuada de las plataformas. "El mal uso lo que les hace es perder libertad. Limitar no da libertad, lo que da libertad es saber controlar la situación", ha subrayado antes de insistir en la importancia de la prevención y la formación y de implicar en esa tarea a padres y profesores.

Al acto ha acudido también el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien también se ha pronunciado en contra del veto. "La medida que ha propuesto el presidente del Gobierno busca más controlar que proteger", ha señalado. "Nosotros apostamos por hacer estudios rigurosos, con una base científica muy fuerte que nos permita tomar decisiones como las que estamos tomando en la Comunidad de Madrid", ha señalado.

La semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó de "tecnocomunista" a Sánchez, a quien acusó de "ir contra todas las plataformas, contra la libertad del mundo" en el pleno de la Asamblea de Madrid.

En contra de la prohibición ha argumentado también Ignacio Civeira, psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón, para quien las redes son un "medio cotidiano". "El objetivo eficaz es valorar cómo capacitarles, cómo acompañarles en un uso adecuado a las redes sociales", ha insistido.

Además, ha subrayado que es importante que todos, no solo las autoridades, asuman "responsabilidades". El menor, como vulnerable ya no solo emocionalmente, también cognitivamente, no tiene por qué tener esa capacidad desarrollada. Es clara la responsabilidad de los padres, de los profesores, incluso de la sociedad, de protegerles, pero también de acompañarles en ese uso adecuado, y ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos".

Civeira opina que ante la prohibición, suele surgir la transgresión. Y ha recordado que las redes son parte de un mundo real social "complementario" y pueden utilizarse también en entornos como los estudios.