Madrid se pone redonda: las nuevas pizzas (y formatos) que aterrizan en febrero, del 'calzone' legendario al 'slice' neoyorquino

Madrid tiene una virtud: convierte cualquier excusa en plan. Y pocas excusas son tan universales y tan compartibles como el Día Internacional de la Pizza, celebrado este lunes 9 de febrero. Este año, además de la clásica "margarita de confianza", la capital se apunta a una tendencia clara: la pizza se estira, se pliega, se sirve por porciones, se vuelve vegetal, se trufa sin complejos y hasta se convierte en metáfora romántica.

Aquí van las novedades más apetecibles en formato pizza que se podrán disfrutar solamente estos días en la capital. Desde pizza crujiente de horno de leña, masa madre, versiones veganas y un "frailecillo" napolitano que parece salido de un cuento.

Superchulo: dos pizzas creativas y versión vegana

Superchulo celebra este homenaje a uno de los platos favoritos de los españoles desde su filosofía de cocina consciente, creativa y equilibrada, y lo hace con dos propuestas que resumen su estilo: sabor intenso sin pesadez y mucho color en el plato.

Pizza Trufada (la 2.0 del best seller): masa madre, base bianca con trufa, cebolla caramelizada, mix de setas salteadas, huevo poché y romero. Aromática, profunda y de esas que huelen antes de llegar a la mesa. La buena noticia: disponible en versión vegana.

Pizza trufada en Superchulo. / Cedida

Pizza Garden: la opción más fresca y vegetal: masa madre, base verde al pesto, verduras asadas, burratina y aguacate. Funciona porque combina pesto y asado, pero remata con cremosidad. También con versión vegana.

Superchulo celebra el Día de la Pizza con 'Pizza Garden'. / Cedida

Luna Rossa y su rareza napolitana: la Pizza d’o Munaciello

En la Napoli popular, la cocina no solo alimenta: también cuenta historias. Luna Rossa (San Bernardo, 24) rescata una receta poco conocida para estos días: la Pizza d’o Munaciello, disponible hasta este 9 de febrero. No es "una pizza más". Tampoco "solo un calzone". Es una pieza cerrada, dorada, quebradiza al primer mordisco, con relleno jugoso y sabor de tradición. Qué lleva (clásicos de la pizza frita, pero al horno): ricotta, mozzarella, un toque de tomate San Marzano, cicoli (un fiambre italiano emparentado con nuestros chicharrones), pimienta y albahaca fresca. La técnica: se cocina al borde del horno de leña, como hacían pizzerías con pocos medios para freír, buscando ese crujiente sin aceite. Y el nombre viene con leyenda: el munaciello, un niño vestido de fraile que, según el folclore napolitano, podía traer fortuna o pedradas, dependiendo de si guardabas el secreto.

Pizza d’o Munaciello de Luna Rossa. / Cedida

Ôven Mozzarella y Pizzart: la tradición se celebra (y se tunea con trufa, guanciale y burrata)

El 9 de febrero también se marca en rojo en dos nombres bien reconocibles de la escena pizzera madrileña. Ôven Mozzarella presenta sus pizzas representativas al horno de piedra:

Trufa, guanciale y huevo poché (tridente ganador para quien quiere intensidad).

(tridente ganador para quien quiere intensidad). Burrata y jamón ibérico (Italia y Madrid en el mismo bocado).

(Italia y Madrid en el mismo bocado). Campesina (opción vegetal con matices).

(opción vegetal con matices). L’originale: guanciale, stracciatella de burrata y cebolla confitada en vino tinto.

Pizza de burrata y jamón ibérico. / Cedida

Pizzart: iconos rosso y bianca en horno de leña

En rosso:

Di Parma (prosciutto, cherrys y Grana Padano).

(prosciutto, cherrys y Grana Padano). Ndujia (sobrasada picante italiana + gorgonzola: para valientes).

En bianca:

Madonna (mortadella, burrata y pistacho: cremosa y adictiva).

(mortadella, burrata y pistacho: cremosa y adictiva). 5 Formaggi e tartufo (una de sus estrellas).

Snob Pizza: el 'slice' neoyorquino se muda a Lagasca

Snob Pizza aterriza en Calle Lagasca, 115 con un concepto muy neoyorguino: pizza gourmet por porciones. Aquí el juego está en la masa: fermentación lenta de 48 horas, obrador diario y horneado en solera para esa textura que promete base crujiente y miga ligera. La carta viaja del clasicismo al giro urbano, con recetas como:

Hot Pepperoni con miel picante y chile ahumado.

con miel picante y chile ahumado. Pastrami Burrata con pistacho.

con pistacho. Pesto con tomate seco, burrata y pesto.

Rematan con guiño dulce. Un helado cremoso de pistacho con aceite de oliva y sal, o una Pizza Reeses con Nutella, crema crunchy de cacahuete y ralladura de lima.

Snob Pizza. / Cedida

Pizzart se pone romántico: 'Romeo y Julieta', la pizza doble para compartir

La cocina italiana tiene esa afán de elegir juntos. En Pizzart lo convierten en formato: 'Romeo y Julieta', dos pizzas distintas unidas por la masa, horneadas juntas, inseparables.

Pizzart se pone romántico: 'Romeo y Julieta'. / Cedida

Alduccio: cuando Madrid probó la primera pizza (y sigue en pie)

Si te apetece celebrarlo con historia, Alduccio juega con una carta que mira a 1957: el año en que Aldo Sebastianelli trajo la "pizza" a España desde la Gran Vía, y luego la consolidó en 1962 cerca del Bernabéu.

Casi seis décadas después, presume de masa hecha a diario y pizzas con narrativa familiar, como:

Mamina : tomate, mozzarella, salame piccante y huevo de corral (la favorita de la mujer de Aldo, cuentan).

: tomate, mozzarella, salame piccante y (la favorita de la mujer de Aldo, cuentan). Alduccio : mozzarella, gorgonzola y parmigiano.

: mozzarella, gorgonzola y parmigiano. Tartufata: boletus y trufa para amantes del más es más.

Noticias relacionadas

Baldoria se va al mercado: música en directo y 'Pibe de Oro' en Vallehermoso

Y si lo tuyo es plan con ambiente, Baldoria celebra doble: el Día Mundial de la Pizza y su reciente Solete en El Puesto (Guía Repsol) del Mercado de Vallehermoso. Los días 9 y 10 de febrero (20:00 a 23:00), Ciro Cristiano lleva sabor napolitano con recetas especiales como Frittatina cacio e pepe, Crunchy Bufala Fest y la pizza 'Pibe de Oro' (presentada como mejor pizza de Madrid 2025). Para acompañar: cócteles como Paracetamore y Aperol Spritz, vinos italianos y música italiana en directo (dúo de voz y piano con clásicos). Además, aprovechan para mover carta con novedades como Baldoria carpaccio, la pizza Peppe Pig, la laureada Pibe de Oro y la pasta Ravioli alla Sorrentina.