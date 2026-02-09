La EMVS de Madrid llama "adelantarse" a la demanda de vivienda en la capital acelerando la construcción

No esperar a que la demanda desborde la capacidad del mercado inmobiliario, como sucede actualmente, sino adelantarse en la construcción de viviendas para garantizar el acceso en los próximos años. Es lo que ha defendido este lunes el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González.

En la apertura de una jornada organizada por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) sobre los retos de la vivienda en la ciudad, González ha recordado que, frente a las 100.000 nuevas viviendas necesarias para acoger a los más de 240.000 habitantes que ha sumado la capital en los últimos tres años, tan solo se han construido 42.000. Un déficit que, a su juicio, explica en gran medida la tensión actual que experimenta el mercado residencial.

Frente a esta tesitura, ha sostenido, la estrategia municipal pasa por “incrementar la oferta de vivienda de manera decidida y sostenida”. Para ello, el Consistorio ya ha desbloqueado grandes desarrollos urbanísticos que permitirán levantar unas 200.000 viviendas durante la próxima década. Una ampliación que supondrá un aumento del 12% del parque residencial y un crecimiento urbano comparable al de una ciudad del tamaño de Luxemburgo.

Para hacerlo posible, el delegado ha remarcado también la necesidad de contar con un marco regulatorio que reduzca los plazos y aporte seguridad jurídica. En este sentido, González ha detallado que EMVS Madrid trabaja con nuevas fórmulas para promover vivienda pública asequible, como la licitación conjunta de proyecto y obra, la construcción industrializada y la colaboración público-privada mediante el Plan Suma Vivienda.

A estas medidas se une, por primera vez, la promoción de vivienda pública en suelo dotacional, con el objetivo de acercar alternativas habitacionales a barrios ya consolidados. Por último, ha destacado programas como ReViVa, orientados a movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible con garantías para los propietarios, así como las políticas municipales de rehabilitación y regeneración urbana, donde ha subrayado el papel de la colaboración con los colegios profesionales.