Una estufa de butano provoca una explosión en una vivienda en Guadalix de la Sierra, que no provoca heridos

Una estufa de butano ha provocado una explosión en una casa de dos alturas de la calle Flor de la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, que también han detallado que en la casa se encontraba una familia con cuatro personas y todas ellas han resultado ilesas en el suceso.

El incidente se ha producido a las 22.30 horas de este domingo al estallar una estufa de butano. Como consecuencia de la explosión la cubierta de la vivienda ha colapsado y se ha visto afectada en su totalidad, ocasionando una gran cantidad de escombros en la planta más alta, que es donde se ha producido la explosión.

Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han evaluado la estabilidad de la estructura, asegurando al mismo tiempo los elementos inestables de la cubierta que corrían riesgo de caída.

También los sanitarios del Summa 112 han actuado en preventivo y han intervenido la Guardia Civil y Protección Civil de Guadalix de la Sierra y Soto del Real.