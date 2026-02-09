Madcool y Madrilucía en peligro: Getafe plantea trasladar a Arganda del Rey los macroeventos previstos en Iberdrola Music

El Ayuntamiento de Getafe ha vuelto a mostrar su negativa contra la celebración de macroeventos en el recinto Iberdrola Music de Villaverde, colindante con Getafe Norte, y propone su traslado a Arganda del Rey, aprovechando el ofrecimiento del alcalde de Arganda para acoger la feria Madrilucía.

El evento con una duración prevista de 20 días consecutivos estima una afluencia de hasta 60.000 personas diarias y conciertos y actividades hasta las 4 de la madrugada con las que no están conformes, afirma el consistorio getafense. Además, indican, la posible coincidencia de Madrilucía con las Fiestas Patronales de Getafe podría generara problemas añadidos de seguridad y movilidad a los registrados anteriormente en otros macroeventos como Mad Cool o Reggaeton Beach.

No unánime

El Ayuntamiento de Getafe ha mostrado un no férreo al festival, y ha rechazado por unanimidad del Pleno Municipal la celebración de la macro-feria de abril denominada Madrilucía en el recinto Iberdrola Music.

El consistorio incide, además, en que se ha abierto juicio oral contra el promotor y la empresa organizadora del festival Mad Cool por presuntos delitos contra el medio ambiente relacionados con su edición de 2023, lo que incrementa la preocupación municipal ante la posible autorización de un evento de estas características y dimensiones.

Aseguran que en festivales celebrados anteriormente se han producido cierres de la M-45 y de calles del polígono Marconi, con graves afecciones a la movilidad, a empresas, a trabajadores y a miles de vecinos. el consistorio lanzó emplazó, por último, al Ayuntamiento de la capital y la Comunidad a que no accedan a autorizar este evento sin el visto bueno de Getafe y advirtió que la localidad no soportaría el coste del despliegue de seguridad, tráfico, limpieza y emergencias para este macro evento.

La respuesta no tardó en llegar, el Ayuntamiento de Arganda del Rey ofreció el recinto de la Ciudad del Rock, con capacidad para albergar casi a 100.000 personas, para acoger Madrilucía 2026 si finalmente se descarta la celebración en el recinto del distrito de Villaverde.

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha solicitado una reunión con su homólogo de Arganda del Rey, Alberto Escribano (PP), tras la oferta de este municipio para acoger el evento previsto para el mes de abril en el Iberdrola Music que ha vuelto a desempolvar las protestas en Getafe.