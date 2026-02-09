TIEMPO MADRID
Importante cambio térmico según la Aemet: estas serán las temperaturas este martes en la Comunidad de Madrid
Las temperaturas presentarán un importante ascenso térmico durante la próxima semana
Tras el paso de la borrasca Marta por la Comunidad de Madrid, ahora la capital vive un temporal típico de la estación invernal: lluvia y viento, aunque menos frío, para el día de martes, 10 de febrero.
Precipitaciones, sin tregua
En la capital la Aemet prevé que las precipitaciones sigan siendo las protagonistas: jornada de martes marcada por la lluvia, que comenzará a partir de las 6:00 horas hasta las 18:00 horas con cielo cubierto a lo largo de todo el día. Aquí, en viento perderá intensidad.
En la montaña se espera para el día martes un cielo muy nuboso o cubierto con periodos de visibilidad localmente reducida y precipitaciones débiles o moderadas, sin descartar que puedan ser localmente persistentes, sin descartarse tormentas. Y ojo con el viento porque soplará moderado o fuerte del noroeste y oeste, acompañado de rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas, según la Aemet.
¿Y las temperaturas?
Las temperaturas presentan un importante ascenso térmico durante la próxima semana: subida para los próximos días y en la capital se espera que los termómetros oscilen entre los 15 grados de temperatura máxima y 11 grados de temperatura mínima respecto a los 5 grados de mínima del día anterior.
En la sierra las temperaturas también irán en ascenso, más notable en las mínimas y moderado en las máximas. En el municipio de Guadarrama las temperaturas serán similares a la capital con máximas de 15 grados y mínimas de 10 grados y en Somosierra algo más de frío: temperaturas máximas de 9 grados y temperaturas mínimas de 6 grados.
De acuerdo con la Aemet, no se esperan fenómenos de fuerte impacto en Madrid en los próximos días, pero sí continuará la lluvia ocasional y las temperaturas en la misma línea con pequeñas alteraciones.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
- Huelga de Cercanías: fechas, horarios, servicios mínimos y cómo afectará a los viajeros de Alcalá de Henares
- Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
- Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
- La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas
- Cercanías Madrid afronta tres días de huelga: Renfe fija un 75 % en hora punta y un 50 % en hora valle
- La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre