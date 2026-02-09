El lado oscuro de Madrid: el festival que trae lo mejor del cine fantástico europeo a España (con homenaje a Ivana Baquero)

Madrid vuelve a convertirse en una de las sedes clave del Festival de Cine Fantástico Europeo SOMBRA. El certamen, que celebra su decimoquinta edición en Murcia del 27 de febrero al 7 de marzo de 2026, desembarca por tercer año consecutivo en la capital con una agenda propia de proyecciones, encuentros y actividades que tendrá su epicentro en la Sala Berlanga (calle Andrés Mellado, 53) entre el 4 y el 7 de marzo. La programación, impulsada junto a la Fundación SGAE, no funciona como un simple satélite del evento murciano: reparte parte de la Sección Oficial y añade una apuesta industrial que quiere ganar peso en el calendario del género. En ese marco se presenta MADD FILM MARKET, un nuevo mercado de proyectos de terror y fantástico que se celebrará del 2 al 4 de marzo en el Palacio de Longoria (Fernando VI, 4), sede de SGAE.

Durante la presentación en la Sala Manuel de Falla de SGAE, el director de SOMBRA, Javier García, avanzó la intención de que Madrid acoja títulos con tirón festivalero, así como los preestrenos. “De toda la Sección Oficial a Concurso tenemos tres películas aquí”, explicó, destacando El último vikingo y Maleficio (La regla de Osha) como pases adelantados, además de The Ice Tower, a la que definió como “muy potente” por su recorrido en festivales.

Fotograma de 'The Ice Tower'. / ARCHIVO

En la Sala Berlanga, el festival proyectará el 4 de marzo Maleficio (La regla de Osha), dirigida por Ángel González, dentro de la sección oficial. Un día después, el 5 de marzo, llegará Redux redux, de Kevin McManus y Matthew McManus, fuera de competición tras su paso por Sitges 2025, donde fue nominada a mejor película. La tercera gran cita en pantalla será el 7 de marzo con El último vikingo, película danesa de Anders Thomas Jensen, también con recorrido en festivales y con Mads Mikkelsen en el reparto. También el 7 de marzo, en el espacio polivalente de la Fundación SGAE, se verá dentro de la sección oficial la francesa The Ice Tower, firmada por Lucile Hadžihalilović, un largometraje que explora “las oscuras redes de la admiración”.

Más allá de los títulos, SOMBRA Madrid se construye también desde el reconocimiento a figuras vinculadas al imaginario fantástico. La actriz y modelo Caroline Munro recibirá el Premio Sombra de Leyenda el 4 de marzo, día en el que el festival acompañará el homenaje con la proyección de El viaje fantástico de Simbad (Gordon Hessler). Y el foco local lo pondrá Ivana Baquero, que recogerá el Premio Serial Killer en Madrid, un galardón dirigido a quienes han impulsado el género en España. Su celebración pública vendrá ligada a una de las sesiones más simbólicas del programa: la proyección por el 20º aniversario de El laberinto del fauno (Guillermo del Toro), prevista el 5 de marzo a las 20.00.

Encuentros y charlas

El festival reserva además un espacio destacado para el formato corto: el 6 de marzo se proyectarán dos bloques de 90 minutos de la Sección Oficial de Cortometrajes en la Sala Berlanga. García defendió ese compromiso como una seña de identidad: desde la primera edición, subrayó, el certamen ha programado cortometrajes siempre españoles “para apoyar a la industria”. La agenda madrileña se completa con actividades paralelas pensadas para públicos y perfiles distintos: la sesión Alterego con la charla Españoles en USA (Ángel Gómez y Ana Asensio), el podcast cinematográfico Cinegüá (Javier Botet y Lisa Justice), un encuentro con firmas de cómic con Esad Ribić y Aneke (Marvel y DC) y la presentación del libro Diario de un dibujante cinematográfico, con Paco Sáez.

Con la puesta en marcha de MADD FILM MARKET, Madrid suma una pata profesional a la experiencia. El mercado recibió 63 proyectos y seleccionará ocho para buscar productoras interesadas en su desarrollo. Según su director, Javier Rueda, el objetivo es abrir un espacio para el terror y el fantástico “como puerta de entrada” para nuevas autorías, en un momento de especial tracción del género. Entre los datos que deja esta primera convocatoria: un 36% de los proyectos está impulsado por talento femenino y un 75% nace directamente en la Comunidad de Madrid.